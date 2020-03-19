中市議員憂都發局長成防疫破口 市府︰全面落實防疫 勿過度揣測

都發局長黃文彬自主健康管理，市議員李麗華要求市府提出對策，勿形成防疫破口。（記者張菁雅攝）

2020-03-19 13:19:40

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府都發局長黃文彬的兒子日前自美國返國，他自昨日起請假，在家自主健康管理。台中市議會臨時會今日開議，市議員李麗華表示，黃文彬前2天參加市政會議、防疫會議，和局處長一起開會，市府必須有因應對策，不能讓市府及議會成為防疫破口。市府則表示，已全面落實防疫措施，請外界無須過度揣測是否有疫情擴散的風險。

台中市議會臨時會今日開議，黃文彬請假，由副局長謝美惠出席議會。黃文彬自主健康管理一事，成為議員關心的焦點，民進黨議員蔡耀頡要求市府清查是否有官員的家人從國外回來；國民黨議員李麗華也說，黃文彬的兒子是17日清晨返台，而市府當天上午召開市政會議，昨天市府又舉行防疫會議，黃文彬若都出席，和其他局處長一起開會，是否會有危險？中央防疫工作做得很好，市府對於此事必須有因應對策，不能讓市府及議會成為防疫破口。

市長盧秀燕表示，黃文彬的兒子17日早晨回國，返家途中全程戴口罩，父子倆當晚才匆忙見面寒暄，2人均戴口罩，且保持1公尺以上距離；昨日兒子自覺喉嚨有痰，為審慎起見，獨自去醫院檢查，體溫36.5度，沒有發燒，但因自美返台，醫院提高警覺直接收容檢驗。

盧秀燕也說，昨日黃文彬與兒子沒有見面，因黃文彬有高度防疫意識，昨日主動告假「自主健康管理」，已居家辦公，將長達14天。另外，市府已做好戒備，一切依照SOP落實防疫措施，加強管制工作。

新聞局長黃國瑋強調，黃文彬昨日中午得知兒子在醫院收容治療後，立即請假返家自主健康管理，昨日的公務行程中，全程皆配戴口罩，回到家還運用遠端視訊來處理線上課程、業務、公文等工作，接下來也會「居家辦公」14天，請外界無須過度揣測是否有疫情擴散的風險。

衛生局長曾梓展指出，市府所屬各機關已全面啟動戴口罩、量體溫、雙手消毒工作，16日起，洽公民眾更需「實名」登記基本資料，追蹤溯源降低疫情風險，呼籲市民提高警覺，共同加強防疫，保護自己與他人健康。

台中市長盧秀燕表示，都發局長黃文彬具高度防疫意識，「居家辦公」降低風險。（記者張菁雅攝）

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