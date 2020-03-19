翻轉地下道 公民團體促中市府修改相關法規

公民團體要求市府落實公共空間公共化。（記者張菁雅攝）

2020-03-19 16:31:18

〔記者張菁雅／台中報導〕去年「撐香港連儂牆」行動突顯地下道空間的公共運用可能性，台中市多個公民團體今日向市議會遞送人民請願書，要求市府修改相關法規，並呼籲議會及市府重新審視市民與公民團體使用公共空間的需求，主動完善台中市公共空間使用規範，促進更多公民參與的可能。

包含好民文化行動協會、全面罷免協會、人本教育基金會中部辦公室等多個公民團體，去年8月在台灣大道與美村路口地下道發起「撐香港連儂牆」行動，但遭台中市政府建設局以未經事先申請為由，要求清除便利貼等牆上物，市府後續雖暫同意活動續辦，但公民團體認為，此事突顯地下道空間在市府政策中的邊陲及冷門的窘境，以及「公共空間落實公共化」的推動必要性。

公民團體表示，審視現行相關法規，並無公民或公民團體申請使用地下道的途徑，只有認養機制，但認養保證金6萬元，對公民團體來說是筆大數目，保證金制度也排擠市民參與的權利。

公民團體要求修改「台中市公園園道綠地行道樹道路附屬設施認養維護辦法」及「台中市陸橋地下道管理要點」，並希望藉由這次人民請願活動，呼籲市議會及市府重新審視市民與公民團體使用公共空間的需求，主動完善台中市公共空間使用規範，促進更多公民參與的可能。

市議會秘書長張世禎出面代表受理人民請願案，並表示，將依照人民請願案受理程序辦理，程序委員會審議通過後，送大會討論，大會決議後，再送請市府辦理。

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