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首頁　>　臺中市

男載酒女到摩鐵拒攔檢 4人爆怒踹警機車被捕

警方以強勢警力，將4人壓制逮捕。（記者張瑞楨翻攝）

警方以強勢警力，將4人壓制逮捕。（記者張瑞楨翻攝）

2020-03-19 11:32:49

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市莊姓男子今天清晨載著酒女，疑似要到汽車旅館，卻因逆向行駛被警察盤查，不料，莊男卻倒車企圖逃逸，員警懷疑他想衝撞，霸氣喝止「再撞就開槍！」莊男的3位朋友卻圍住警察，用腳踢倒警用機車，辱罵髒話並拉扯員警，中市警局四分局動用快打部隊，以9名員警的優勢警力，將4人全部逮捕，依酒駕公共危險罪與妨害公務罪法辦，酒女則趁亂逃逸。

中市警局四分局大墩派出所員警，今天清晨4時許，於南屯區向學路與大川路口一家旅館旁，見載著酒女的38歲莊男逆向行駛，又沒有繫上安全帶，請他停車受檢時，莊男卻倒車企圖逃逸，員警只好跟著汽車小跑步移動，並大聲喝叱「再撞就開槍！」酒女也嚇得向莊男頻呼「不要這樣，你喝酒，不要這樣」，莊男雖停車，但卻引來附近3名男子，跑步過來助陣。

這3名男子是莊男的朋友，其中28歲的劉男，先把警用機車直接用腳踹倒，37歲的王男與32歲的李男（32歲）對員警辱罵髒話，雙方對峙拉扯，員警趕緊呼叫支援，共有8名警察到場支援，共9名員警將4人逮捕，其中，警員黃冠菖左手掌、食指及無名指拉扯時受輕傷，送醫包紮無大礙，警方對莊男酒測為0.67毫克，依公共危險罪法辦，另3人則依妨害公務罪法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

分局長吳耀南（圖左）慰問受傷員警陳柏叡。（記者張瑞楨翻攝）

分局長吳耀南（圖左）慰問受傷員警陳柏叡。（記者張瑞楨翻攝）

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