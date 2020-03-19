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武漢肺炎》台中居家檢疫替代所明天啟動 每日收費2千元

民政局長吳世瑋說明中市成立居家檢疫替代所SOP。（記者蔡淑媛攝）

民政局長吳世瑋說明中市成立居家檢疫替代所SOP。（記者蔡淑媛攝）

2020-03-19 11:10:18

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中央流行疫情指揮中心宣布今日起所有入境者一律居家檢疫14天，台中市長盧秀燕今天表示，這波歐美疫情引發「逃難潮」，很多人提前返台，因此台中成立「台中市居家檢疫替代所」明天啟動，提供給在台中就學、工作者及市民或是外國人，如果家中環境不適合、居無定所，經申請審核自費入住，每日收費2千元含三餐及盥洗用品。

武漢肺炎全球大流行，中央流行疫情指揮中心昨日宣布，即日起限制非本國籍者入境，所有入境者居家檢疫14天，更回溯3月5日至14日自歐洲入境者須居家檢疫，居家檢疫需求增加，台中市目前粗估因國外入境者須居家檢疫有1千多人，前2天有200多人詢問居家檢疫替代所，昨天暴增到400人，代表有此大量需求。

盧秀燕說，台中居家檢疫替代所每日收費2千元含三餐及住宿，一人一房，單獨衛浴及空調，避免傳染風險，明日起開放申請入住，讓有需求的民眾安心度過14天檢疫期，降低疫情擴散風險。

民政局長吳世瑋表示，替代所採申請審核制，對象包含台中市民及在台中求學、工作者，有需求者本人或親友，可洽戶籍地或居住地區公所申請（週一至五9：00-17：00），平日晚間及假日可洽1999台中市民一碼通，民政局將指派里幹事實地訪查，民政局審核通過後會通知入住；入住期間每日收費2000元，含三餐及盥洗用品，入住即發關懷包及物資包，不可叫餐食外送，里幹事每日都會電話關懷，第一階段提供30個入住名額，後續將視申請情形，持續媒合適當場所，擴增替代所入住名額。

衛生局長曾梓展說明，居家檢疫或居家隔離者，如有發燒或上呼吸道感染症狀出現，可由救護車協助送醫；若非上呼吸道感染或慢性病，例如腸胃不適等症狀，可由衛生局轉介視訊醫療，如須到院診療，則由民政局安排防疫計程車或親友協助送院治療。

交通局長葉昭甫指出，市府已依規調用計程車成立防疫專車，每日上午8時至下午5時在指定地點待命，因應緊急需求，收費方式依里程跳表，除現金支付，也提供電子支付及台中市敬老愛心卡感應扣款。

新聞局長黃國瑋最後則說，市府也強化防疫措施，日前已公布進入市府洽公必須戴口罩、量體溫、消毒雙手及實名登記，即日起各區長改以視訊方式參與市政會議、不必親自出席。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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市長盧秀燕宣佈成立居家檢疫替代所，明天啟用。（記者蔡淑媛攝）

市長盧秀燕宣佈成立居家檢疫替代所，明天啟用。（記者蔡淑媛攝）

衛生局長曾梓展說，居家檢疫或居家隔離者，如有發燒或上呼吸道感染症狀出現，可由救護車協助送醫；若非上呼吸道感染或慢性病，則由衛生局轉介視訊醫療。（記者蔡淑媛攝）

衛生局長曾梓展說，居家檢疫或居家隔離者，如有發燒或上呼吸道感染症狀出現，可由救護車協助送醫；若非上呼吸道感染或慢性病，則由衛生局轉介視訊醫療。（記者蔡淑媛攝）

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