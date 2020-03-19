全面禁入！中市校園這學期不對外開放 運動場也不借

台中市校園暫停開放，運動場也不外借。（記者張軒哲攝）

2020-03-19 10:32:46

〔記者張軒哲／台中報導〕武漢肺炎疫情蔓延，臺中市教育局今日起至本學期結束前，校園場地除出借國家考試、檢定考試及影響學生升學權益之活動外，暫停對外開放，包括運動場也不外借，讓平日在校園操場運動的民眾相當錯愕；因嘉義市目前仍讓社區民眾可於學生尚未入校時段（如清晨或晚間）進入校園進行戶外活動，台中市全面禁入校園，讓民眾大嘆不便。

神岡區陳先生說，夜間都在神岡國小操場慢跑，現在可能只能在住家附近馬路跑步。東區羅小姐說，每天清晨都跟附近的婦女在成功國小運動聊天，現在姊妹們少了運動聚會場所了，可能只能找附近的公園。

市府指出，以防疫為最優先，教育局前於3月4日發函本市各級學校室內場地至5月4日暫停對外開放出借；惟因應目前疫情持續升溫，為提供學校眾多學生就學環境的安全無虞，需要以最嚴謹的標準來處理，教育局針對學校校園場地開放經審慎評估後，自19日起至本學期結束前，校園場地除出借國家考試、檢定考試及影響學生升學權益之活動外，暫停對外開放。如有特殊情形者，則授權學校在評估整體風險且能夠完備所有防疫工作之原則下，報局核准後專案處理。

此外，配合市府實施辦公處所進出實名制政策，自即日起外部訪客（如家長、廠商、志工）於教學時間進入校園除需配合量測體溫、手部消毒及登記姓名外，亦應戴上口罩後始得進入校園。

近日疫情升溫，教育局接到許多家長關心，表示校園開放對象為不特定人員，無法確實掌握其旅遊史及身體狀況，因此建請暫停開放校園空間，以減少學生遭受感染之風險。

教育局經審慎研議後，今日起至本學期結束前校園場地暫停對外開放，希望民眾能共體時艱，共同守護校園安全，讓學生能夠安心就學。

教育局亦請各校於校園場地暫停開放期間務必配合張貼公告讓社區民眾瞭解，並充分說明與溝通，請民眾多加體諒，建議民眾可利用社區其他戶外空間、公園、運動場，從事運動休閒活動，讓學生能在最安全的環境就學，讓所有的家長都能安心。

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