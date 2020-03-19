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沙鹿郵差遺失八百個口罩 警「罩得住」一小時內尋獲

外籍看護拾獲口罩交給郵差。（記者張軒哲翻攝）

外籍看護拾獲口罩交給郵差。（記者張軒哲翻攝）

2020-03-19 09:04:35

〔記者張軒哲／台中報導〕武漢肺炎疫情持續蔓延，台中市沙鹿一名郵差運送口罩時不慎遺落一袋800個口罩，焦急報警協助。警方查出一名外籍看護在路上拾獲，轉交給光田醫院，院方才準備交給警方，没想到警方就先一步找到口罩，讓焦急的綠衣天使鬆了一口氣。

據了解，這名郵差向沙鹿分駐所報案指稱發現運送的800個口罩不見了，疑似在運送的途中遭不肖之徒竊取，因為現在一罩難求，一次遺失了800個口罩實在非同小可，希望警方能夠趕緊幫他找回。

沙鹿所員警聽聞後，立即兵分兩路，由警員王惟萲確認郵差送口罩路線，沿路調閱監視器畫面，確認郵差在送到沙鹿區大同街時口罩仍綁在車上；另一頭由警員蔡瑞修、王啟銘在大同街展開地毯式的搜索，一邊找尋一邊詢問附近商家，最後找到沙鹿區光田醫院詢問院方人員表示，有民眾拾獲一袋口罩交給保全人員，蔡姓員警立刻前往光田醫院詢問保全人員，由保全人員拿出拾獲的口罩交給警方並告知係一名外籍看護拾獲轉交，才準備交給警方，没想到警方就到了。

郵差表示，當時向警方報案後，感覺警方像在偵辦重大刑案般，立即派多名員警前往協尋，在不到1個小時內馬上就幫他尋回口罩的高效率，不斷誇獎警方真的很「罩得住」！他也表示，這批口罩是要配送到各地給民眾購買使用，在這疫情時期，口罩比黃金還重要。

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