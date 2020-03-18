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武漢肺炎》兒子自美返台住院 台中都發局長自主管理14天

台中市政府都發局長黃文彬的兒子自美返台，已請假自主健康管理14天。（資料照）

台中市政府都發局長黃文彬的兒子自美返台，已請假自主健康管理14天。（資料照）

2020-03-18 23:08:38

首次上稿 21:47
更新時間 23:08

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府今晚表示，市府都發局長黃文彬的兒子從美國返台，目前雖未發燒，仍被醫院收治，黃文彬已向市長盧秀燕報告，並從18日中午起請假，居家自主管理14天，將透過視訊線上辦公，局內事務及明天起召開的市議會臨時會則由副局長代理。

台中市政府新聞局長黃國瑋指出，黃文彬的兒子在美國讀高三，已申請到名校康乃爾大學，因疫情因素，學校關閉並告知學生返家，透過線上課程學習即可，因此17日早晨返台，回到家中休息，全程均配戴口罩，直至當日晚間10點以後，父子才見到面，兩人均配戴口罩，且保持1公尺以上距離。

黃文彬表示，兒子防疫的概念很好，回到家中後幾乎待在房間沒有外出，也想保護家人，後因時差，早早入眠。18日早上自覺喉嚨有痰，獨自到醫院檢查，醫院確認體溫36.5度，並未發燒，但有出國史，直接留院觀察並檢驗，至今都沒有發燒，黃文彬當日也未與兒子有任何接觸。

黃國瑋強調，黃文彬18日得知兒子在醫院收容治療後，立即請假返家自主健康管理，18日的公務全程皆有配戴口罩，回到家中還運用遠端視訊來處理線上課程、業務、公文等工作，接下來也會「居家辦公」14天。

市府表示，按中央流行疫情指揮中心規定，從19日零時起，所有國人返台皆須居家檢疫14天，黃文彬因兒子從美國返台，被醫院收容治療，決定18日中午起請假，居家自主加強管理14天，將透過視訊線上辦公，局內事務由副局長代理。

同時市府也主動調查全體同仁及共同生活對象，於3月5日至本日境外返台情況。此外，市府先於3月16日已加強入口管制，民眾與市府同仁進入市府所屬機關皆須戴口罩、量額溫、消毒雙手等防疫流程，還要在洽公區實名登記資料，掌握人員資料，做好風險管理，保護市民。

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