為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

台中里長夫人2月底遊土耳其惹議 里長：難不成要判死刑？

在卡帕多奇亞搭熱氣球飄遊石林，是土耳其經典行程。（記者張軒哲攝）

在卡帕多奇亞搭熱氣球飄遊石林，是土耳其經典行程。（記者張軒哲攝）

2020-03-18 22:14:46

〔記者張軒哲／台中報導〕武漢肺炎疫情蔓延，出國的民眾成為眾矢之的。台中市梧棲頂寮里長鐘金水的太太，2月27日跟與親友跟團前往土耳其旅行10天，在地方傳得沸沸揚揚，並指出鐘金水的舅子還去馬祖旅遊。鐘金水今日指出，太太7號已經回國，出發前2天去電疾管局詢問，當時土耳其尚未有疫情，因航班是直飛伊斯坦堡，就決定按照原定計畫出國。妻子返國皆有居家檢疫，並沒有趴趴走，是有心人士惡意中傷，難不成要判死刑嗎？

繼新北市中和區瓦磘里里長林綺芳，帶里民前往西葡旅遊，引起與論撻伐。梧棲居民近日討論里長夫人一行人從土耳其返國，親友還趴趴走，鐘金水的舅子還去馬祖旅行。

鐘金水說，妻子的家族旅遊是去年9月就開始規劃至土耳其，但面對疫情在歐洲擴散眾人也很不安，因出發時當地未傳確診，加上航班並未在香港、東南亞或杜拜轉機，是直飛伊斯坦堡，眾人才決定出發，並非外傳是為了不想被扣團費，自己也沒在地方的餐會大肆宣傳此事。

鐘金水說，自己本來就不愛出國旅遊，加上需要協助處理里民事務，當初根本就不考慮跟著出遊。親友帶了很多口罩出國，只有拍照時才敢拿掉，落實防疫。鐘金水強調，太太7日就返國，也沒衛生單位要求隔離，但他要妻子待在家中自我檢疫。一起出國的親友都沒有出現病徵，再過幾天就滿14天了。

台中市府民政局長吳世瑋今夜指出，會去了解此事，包括里長夫人跟一起出國的親友要居家檢疫，不能出門，里長也不能跟她同桌吃飯。

鐘金水說，親友團7日回國時，並沒有相關單位要求他們居家檢疫，他也不知舅子去馬祖，是事後才聽他說去馬祖玩。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》兒子自美返台住院 台中都發局長自主管理14天
2020-03-18 23:08

武漢肺炎》兒子自美返台住院 台中都發局長自主管理14天
武漢肺炎》蘇貞昌：民間困難時 開糧倉傾一切救人命
2020-03-18 22:10

武漢肺炎》蘇貞昌：民間困難時 開糧倉傾一切救人命
正捷運大安站旁 「瑞安信義」稀世登場

正捷運大安站旁 「瑞安信義」稀世登場
武漢肺炎》日本旅遊業慘兮兮 導遊、傳統旅館面臨失業、破產
2020-03-18 22:07

武漢肺炎》日本旅遊業慘兮兮 導遊、傳統旅館面臨失業、破產
近18年新低！國際油價暴跌12％ 摜破每桶25美元
2020-03-18 22:02

近18年新低！國際油價暴跌12％ 摜破每桶25美元
三債券打贏投資戰「疫」

三債券打贏投資戰「疫」
武漢肺炎》全球第4多！ 西班牙累計13716例598死
2020-03-18 22:00

武漢肺炎》全球第4多！ 西班牙累計13716例598死
武漢肺炎》孟加拉通報首死 撒哈拉以南非洲也現首例死亡
2020-03-18 21:54

武漢肺炎》孟加拉通報首死 撒哈拉以南非洲也現首例死亡
臺中市今日熱門
2020-03-17 21:51

獨家》疫情燒進校園 台中竟揪百名校長與市長共舞 挨批防疫如兒戲

2020-03-15 09:19

吐口水校長憂清譽毀了：單純想約摩鐵喝咖啡

2020-03-15 07:20

師鐸獎校長疑「約炮」被拒 4度吐口水「滋擾」熟女挨罰

2020-03-13 18:59

中火爭議 政院正式宣告台中市自治條例部分條文無效

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播