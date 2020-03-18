台中里長夫人2月底遊土耳其惹議 里長：難不成要判死刑？

在卡帕多奇亞搭熱氣球飄遊石林，是土耳其經典行程。（記者張軒哲攝）

2020-03-18 22:14:46

〔記者張軒哲／台中報導〕武漢肺炎疫情蔓延，出國的民眾成為眾矢之的。台中市梧棲頂寮里長鐘金水的太太，2月27日跟與親友跟團前往土耳其旅行10天，在地方傳得沸沸揚揚，並指出鐘金水的舅子還去馬祖旅遊。鐘金水今日指出，太太7號已經回國，出發前2天去電疾管局詢問，當時土耳其尚未有疫情，因航班是直飛伊斯坦堡，就決定按照原定計畫出國。妻子返國皆有居家檢疫，並沒有趴趴走，是有心人士惡意中傷，難不成要判死刑嗎？

繼新北市中和區瓦磘里里長林綺芳，帶里民前往西葡旅遊，引起與論撻伐。梧棲居民近日討論里長夫人一行人從土耳其返國，親友還趴趴走，鐘金水的舅子還去馬祖旅行。

鐘金水說，妻子的家族旅遊是去年9月就開始規劃至土耳其，但面對疫情在歐洲擴散眾人也很不安，因出發時當地未傳確診，加上航班並未在香港、東南亞或杜拜轉機，是直飛伊斯坦堡，眾人才決定出發，並非外傳是為了不想被扣團費，自己也沒在地方的餐會大肆宣傳此事。

鐘金水說，自己本來就不愛出國旅遊，加上需要協助處理里民事務，當初根本就不考慮跟著出遊。親友帶了很多口罩出國，只有拍照時才敢拿掉，落實防疫。鐘金水強調，太太7日就返國，也沒衛生單位要求隔離，但他要妻子待在家中自我檢疫。一起出國的親友都沒有出現病徵，再過幾天就滿14天了。

台中市府民政局長吳世瑋今夜指出，會去了解此事，包括里長夫人跟一起出國的親友要居家檢疫，不能出門，里長也不能跟她同桌吃飯。

鐘金水說，親友團7日回國時，並沒有相關單位要求他們居家檢疫，他也不知舅子去馬祖，是事後才聽他說去馬祖玩。

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