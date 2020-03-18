武漢肺炎》擔心染疫更憂鬱 醫：減少看疫情訊息

醫師提醒民眾如果對疫情過於焦慮、憂鬱，應減少收看相關訊息。（記者蔡淑媛攝）

2020-03-18 21:07:34

〔記者蔡淑媛／台中報導〕武漢肺炎疫情全球迅速延燒，人心煌煌，憂鬱症、焦慮症患者如果病情未完全改善，面對疫情來襲會變得更憂鬱、緊張，整天擔心被感染、不敢出門、愈看疫情新聞愈害怕，甚至不敢回診就醫，醫師建議應規則服藥及就診、減少接觸疫情訊息、保持正常規律的生活，並且多運動、做有興趣的娛樂，轉移對疫情的注意力。

台灣精神科醫學會前理事長、中山醫大附設醫院精神科主住賴德仁指出，國內重度憂鬱症、焦慮症患者約占3%到5%人口，輕度也有10%，這些患者病情在未完全改善前，面對疫情會造成病情更惡化，出現失眠、胸悶、心悸，滿腦子的悲觀想法，有患者怕上醫院被感染，有10%、20%的患者未規則回診。

這些患者出現情緒破口，加上外在壓力、疫情緊張，又不規則服藥，變得更憂鬱、焦慮，如果自我察覺因為整天看疫情報導，出現焦慮、心悸、無助、無望、負面思考，一直很緊張、無法放鬆、影響晚上睡眠，一定要積極回診。

賴德仁說，門診近半數的患者一問有無旅遊史就十分驚恐，直呼「嚇都嚇死了，我不可能敢出國！」一講到出國就很焦慮，就像過去921、SARS災難事件，雖然沒經歷過，也有創傷症候群，看了新聞很難過，不看又不行、看了又焦慮，因此他建議，疫情新聞可以偶爾看，同時要多運動和娛樂、生活作息正常。

另外對於思覺失調症患者，思考較封閉，不太配合防疫措施，以及雙極性疾患（俗稱躁鬱症）的病患，春天容易躁症發作，覺得自己不會生病、不戴口罩、不洗手，情緒亢奮也愛趴趴走，要對其重覆提醒防疫作為，以防成為防疫破口。

至於一般民眾如果太擔心疫情，造成焦慮失眠，也應學習調適壓力，除了遵循政府發佈的防疫準則，應該「讓自己好過、維持正常的生活作息」、「減少接觸疫情訊息」建議收看不超過一個小時，避免睡前聽聞疫情，另外要「多運動」嘗試完成過去想做卻沒做的事。

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醫師賴德仁指不少憂鬱症患者面對疫情來襲，變得更憂鬱、焦慮。情境照，圖中患者與本文無關。（記者蔡淑媛攝）

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