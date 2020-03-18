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武漢肺炎》立委莊競程爭取民有市場配售口罩 經濟部允諾了

一點利黃昏市場業績受疫情影響業績，盼中央能納入口罩配售行列，共同防疫。（記者蔡淑媛攝）

一點利黃昏市場業績受疫情影響業績，盼中央能納入口罩配售行列，共同防疫。（記者蔡淑媛攝）

2020-03-18 23:52:25

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市民有市場未列入口罩配售行列，恐成防疫破口，立委莊競程今天召集經濟部中辦與民有市場管委會主委等人，研商擴大辦理口罩配售機制。經濟部當場允諾每攤每週六個營業日共六片口罩，由各縣市政府統一造冊申請，與公有市場一樣自3月24日每週二開始配售。

經濟部中辦視察賴素娟表示，中央配給全國市場攤商每週60萬片，其中全國公有市場共545場，共有30萬片，預計加入民有市場攤商至少5萬片，她指出，配售的口罩數，每攤商每一營業日一片計算，每週配送一次，一般醫用口罩每片5元，每週二開始配售，希望各縣市政府趕快提報申購對象。

莊競程表示，台中市政府配售口罩給轄管公有市場，卻漏掉民有市場，光是北區、北屯至少就有10家民有市場，包括北區東興市場、北平黃昏市場，北屯區水湳市場、上景興市場、東山市場、四民市場、四張犁黃昏市場、北屯市場、一點利黃昏市場等皆有口罩配售需求，卻未列入配送名單，消費者憂心恐讓防疫措施出現缺口，其中不少是大型市場，3月6日公有市場納入中央配售後，陸續接獲民有市場業者陳情，希望比照公有市場納入配售機制，以營業天數計算數量，以減輕攤販業者排隊購買口罩的負擔，及降低社區感染風險。

水湳市場管委會主委曾世輝表示，該場至少4百攤，攤商一早忙著備料、等到下工也排隊買不到口罩，市場約僅1、2成攤商有口罩可戴，由於攤商多夫妻檔也希望能放寬一攤兩片，未來也能配售75%酒精；一點利黃昏市場董市長廖文蜂則說，市場有三百攤，受疫情影響業績減少3、4成，希望政府能幫忙配售口罩。

賴素娟說，為公平起見，目前維持一攤一片．只要各縣市政府願意提報，基本上經濟部不會去剔除數量，會盡量配合，做好共同防疫的責任。

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立委莊競程協調經濟部中辦視察賴素娟與民有市場攤商爭取中央配售口罩。（記者蔡淑媛攝）

立委莊競程協調經濟部中辦視察賴素娟與民有市場攤商爭取中央配售口罩。（記者蔡淑媛攝）

水湳市場管委會主委曾世輝反映，攤商一早忙著備料、等到下工也排隊買不到口罩，也希望中央未來能配售酒精。（記者蔡淑媛攝）

水湳市場管委會主委曾世輝反映，攤商一早忙著備料、等到下工也排隊買不到口罩，也希望中央未來能配售酒精。（記者蔡淑媛攝）

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