武漢肺炎》立委莊競程爭取民有市場配售口罩 經濟部允諾了
〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市民有市場未列入口罩配售行列，恐成防疫破口，立委莊競程今天召集經濟部中辦與民有市場管委會主委等人，研商擴大辦理口罩配售機制。經濟部當場允諾每攤每週六個營業日共六片口罩，由各縣市政府統一造冊申請，與公有市場一樣自3月24日每週二開始配售。
經濟部中辦視察賴素娟表示，中央配給全國市場攤商每週60萬片，其中全國公有市場共545場，共有30萬片，預計加入民有市場攤商至少5萬片，她指出，配售的口罩數，每攤商每一營業日一片計算，每週配送一次，一般醫用口罩每片5元，每週二開始配售，希望各縣市政府趕快提報申購對象。
莊競程表示，台中市政府配售口罩給轄管公有市場，卻漏掉民有市場，光是北區、北屯至少就有10家民有市場，包括北區東興市場、北平黃昏市場，北屯區水湳市場、上景興市場、東山市場、四民市場、四張犁黃昏市場、北屯市場、一點利黃昏市場等皆有口罩配售需求，卻未列入配送名單，消費者憂心恐讓防疫措施出現缺口，其中不少是大型市場，3月6日公有市場納入中央配售後，陸續接獲民有市場業者陳情，希望比照公有市場納入配售機制，以營業天數計算數量，以減輕攤販業者排隊購買口罩的負擔，及降低社區感染風險。
水湳市場管委會主委曾世輝表示，該場至少4百攤，攤商一早忙著備料、等到下工也排隊買不到口罩，市場約僅1、2成攤商有口罩可戴，由於攤商多夫妻檔也希望能放寬一攤兩片，未來也能配售75%酒精；一點利黃昏市場董市長廖文蜂則說，市場有三百攤，受疫情影響業績減少3、4成，希望政府能幫忙配售口罩。
賴素娟說，為公平起見，目前維持一攤一片．只要各縣市政府願意提報，基本上經濟部不會去剔除數量，會盡量配合，做好共同防疫的責任。
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