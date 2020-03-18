台中市霧茫茫 空品要到22日才會好轉

空氣擴散不良，台中市呈現一片霧茫茫景象。（記者黃鐘山攝）

2020-03-18 20:01:28

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市今天的空氣品質相當不好，從高樓陽台往外眺望，都是一片霧茫茫景象。市府環保局指出，由於環境風場為東南風至偏南風，導致空氣擴散不良，部分地區空氣品質指標（AQI）為「橘色提醒」等級，這樣的景象，恐怕要持續到22日才會好轉。

依據台中市環保局空氣品質監測網資料顯示，今日全市16個空氣品質監測站的AQI多呈現黃色普通等級，部分地區則為「橘色提醒」，但以市政大樓附近來說，從高樓陽台往外眺望，一片霧茫茫景象，市政大樓文心路上的建物，幾乎都躲起來不見蹤影，許多人都抱怨「空氣糟 透了」！

市議員江肇國則說，中火降載減排已好幾個月，台中空污依然無解，目前在密閉空間擔心武漢肺炎，在室外擔心空污，市民的苦市府到底知不知道？他呼籲市府停止在中火和自治條例上的政治操作，市民選妳是希望妳改善空污，不是聽妳整天罵人，請盧市長趕緊提出具體的改善作為才符合市民的期待。

環保局說，明起3天，西半部空品達「橘色不良」等級，市府已提前通知前30大固定污染源提早規劃製程調整、提高自主降載量，並通知100大工地提早應變，加強道路洗掃街作業，也出動各區稽查人員加強污染稽查、執行高污染車輛查緝、加強怠速熄火及宣導搭乘大眾運輸等。

環保局指出，空品受地形及氣候影響，有較大不確定性，預計22日南風增強，空品可轉為「普通」等級，市府將持續監控空氣品質，並執行對應等級的應變作為，提醒民眾隨時注意空品狀況，敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，請減少戶外跑步、打球等劇烈活動，避免戶外長時間活動，必要時應戴上口罩。

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