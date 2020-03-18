為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

台中市霧茫茫 空品要到22日才會好轉

空氣擴散不良，台中市呈現一片霧茫茫景象。（記者黃鐘山攝）

空氣擴散不良，台中市呈現一片霧茫茫景象。（記者黃鐘山攝）

2020-03-18 20:01:28

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市今天的空氣品質相當不好，從高樓陽台往外眺望，都是一片霧茫茫景象。市府環保局指出，由於環境風場為東南風至偏南風，導致空氣擴散不良，部分地區空氣品質指標（AQI）為「橘色提醒」等級，這樣的景象，恐怕要持續到22日才會好轉。

依據台中市環保局空氣品質監測網資料顯示，今日全市16個空氣品質監測站的AQI多呈現黃色普通等級，部分地區則為「橘色提醒」，但以市政大樓附近來說，從高樓陽台往外眺望，一片霧茫茫景象，市政大樓文心路上的建物，幾乎都躲起來不見蹤影，許多人都抱怨「空氣糟 透了」！

市議員江肇國則說，中火降載減排已好幾個月，台中空污依然無解，目前在密閉空間擔心武漢肺炎，在室外擔心空污，市民的苦市府到底知不知道？他呼籲市府停止在中火和自治條例上的政治操作，市民選妳是希望妳改善空污，不是聽妳整天罵人，請盧市長趕緊提出具體的改善作為才符合市民的期待。

環保局說，明起3天，西半部空品達「橘色不良」等級，市府已提前通知前30大固定污染源提早規劃製程調整、提高自主降載量，並通知100大工地提早應變，加強道路洗掃街作業，也出動各區稽查人員加強污染稽查、執行高污染車輛查緝、加強怠速熄火及宣導搭乘大眾運輸等。

環保局指出，空品受地形及氣候影響，有較大不確定性，預計22日南風增強，空品可轉為「普通」等級，市府將持續監控空氣品質，並執行對應等級的應變作為，提醒民眾隨時注意空品狀況，敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，請減少戶外跑步、打球等劇烈活動，避免戶外長時間活動，必要時應戴上口罩。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
未來3日空品恐不良 中市府籲出門戴口罩
2020-03-15 23:06

未來3日空品恐不良 中市府籲出門戴口罩
南市環保局啟動空污應變 下半天空品將轉好
2020-03-13 12:23

南市環保局啟動空污應變 下半天空品將轉好
午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品

午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品
春季南北風打架 台南空品差2測站紅害
2020-03-13 09:42

春季南北風打架 台南空品差2測站紅害
空品專案稽查 南市今啟動
2020-03-12 14:09

空品專案稽查 南市今啟動
三債券打贏投資戰「疫」

三債券打贏投資戰「疫」
台中天空灰如「霧城」 10個空品測站亮橘燈
2020-03-12 10:12

台中天空灰如「霧城」 10個空品測站亮橘燈
臺中市今日熱門
2020-03-17 21:51

獨家》疫情燒進校園 台中竟揪百名校長與市長共舞 挨批防疫如兒戲

2020-03-15 09:19

吐口水校長憂清譽毀了：單純想約摩鐵喝咖啡

2020-03-15 07:20

師鐸獎校長疑「約炮」被拒 4度吐口水「滋擾」熟女挨罰

2020-03-13 18:59

中火爭議 政院正式宣告台中市自治條例部分條文無效

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播