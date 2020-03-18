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追究台中BRT機電系統賠償責任 藍綠議員各自點名

台中市BRT藍線機電系統履約爭議，交通局未處份相關人員，市議員楊正中抨擊是官官相護。（記者張菁雅攝）

台中市BRT藍線機電系統履約爭議，交通局未處份相關人員，市議員楊正中抨擊是官官相護。（記者張菁雅攝）

2020-03-18 21:23:22

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市BRT藍線已改為優化公車，台中市政府與機電廠商的履約爭議仍持續延燒，台中市議會組成BRT藍線CL03標機電系統工程賠償專案責任小組，今日召開第二次會議，國民黨議員要求對前交通局長王義川提出刑事訴訟，民進黨議員則認為爭議肇因於前市長胡志強急於通車，也要追究胡志強責任。

依據2017年8月仲裁判斷書，市府須支付機電廠商1億8000多萬元及利息、仲裁費。前市府僅依照契約給付1億4900餘萬元，尚有契約外金額3475萬元、仲裁費146萬元及利息累計達1112萬元等未給付，市府共須支付廠商4734萬餘元。

國民黨議員楊正中認為，根據仲裁判斷書，王義川故意遲不驗收、關閉系統、放任設備損壞等；政風處調查也顯示有延遲給付情、拒絕驗收等疏失，但調查報告送到交通局考績委員會，結果無人須負責，根本是官官相護。

國民黨議員李中也說，王義川承諾負責協調4500萬元，結果不但沒負責，還再衍生出利息200多萬元，除了衍生的利息外，超出預算的4500多萬元和仲裁費用，都一併向王義川索償，此外，王義川破壞公物的作為也應有刑責，除了民事告訴，交通局必須追加控告刑事責任。

民進黨議員賴佳微指出，當時若不是胡志強急於在選舉前讓BRT通車，以查驗代替驗收，就不會引發這些爭議，所以應該一併調查胡志強有無責任。

交通局長葉昭甫表示，提出民事訴訟，是律師確認相關資料後，建議比較適合的方式，議員建議提告刑事，將請律師參考。另外，他調閱從仲裁後他上任前的書面資料，沒有前局長與廠商協商費用的紀錄。

王義川則表示，交通局已於去年依議會要求向他提起告訴，案經台中地方法院審理後，去年11月駁回交通局告訴，並由該局負擔訴訟費。

市議員賴佳微認為BRT機電系統履約爭議肇因於前市長胡志強急於通車。（記者張菁雅攝）

市議員賴佳微認為BRT機電系統履約爭議肇因於前市長胡志強急於通車。（記者張菁雅攝）

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