「盗帥」林易增棒球哲學激勵 女兒將「最怕變最愛」繁星登金榜

「盗帥」林易增棒球哲學激勵，女兒林可將「最怕變最愛」繁星登金榜。（圖：林可提供）

2020-03-18 17:19:19

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「盗帥」林易增有女初長成，就讀台中市忠明高中的林可原本超害怕英文，在導師蘇琬楨每天引導開口說等訓練1年下，克服心理障礙；林易增更用「沒堅持到最後一局不會知道結局」、「就算不被看好，只要不放棄一定會成功」等「棒球哲學」激勵，林可將弱點轉化成目標，繁星入學錄取錄取台北大學應用外文系。

林可從小未特別學英語，國小已感受跟同學間的程度落差，升上國中更明顯感覺跟不上同儕，讓她一碰英語就怕，考試總只能靠硬背硬記勉強過關，高二起深感逃避不是辦法，向導師蘇琬楨求救，蘇琬楨請她每天到辦公室報到，要求她用英文發表閱讀英文文章的心得，原本不敢開口的林可被蘇琬楨磨了1年，竟磨出英語興趣，開始閱讀英文小說、看美劇。

林可有個超有名的老爸，職棒傳奇人物「盗帥」、「盗總」林易增，從小帶著林可玩棒球，林可雖對棒球沒有太大興趣，但林易增常用「棒球哲學」當教育經讓她很受用。

林可原穩紮穩打準備學測，到考前1、2週時突遇撞牆期，自覺怎麼讀都沒辦法進步，林易增看到她的焦慮，又用棒球經「沒堅持到最後一局不會知道結局」，甚至用自己帶領職棒兄弟象隊贏得總冠軍的心得勉勵她「就算不被看好，只要不放棄一定會成功」，有效安定林可的心情，結果英文考出13級分，更毅然把曾是弱點的英文當作升學目標，化不可能為可能。

今日繁星入學放榜，林可錄取台北大學應用外語系，從小以父親輝煌戰史為榮的她今日放榜後開心用電話向父親報喜，林易增原本並不清楚女兒原來超怕英語，先是說「尊重女兒選擇」，得知女兒竟把「最怕的變最愛」後也忍不住讚說，「很好，把弱點補起來就很完美了」，口氣透露佩服女兒的勇氣。

已60歲的林易增與女兒林可年齡差距42歲，父女相處如朋友，林可說，從小到大只曾在一次外出未告知家人，被父親唸了一頓，父親只重子女的健康安全，不太在意子女的課業成績，這次繁星金榜有名，林可說，最感謝導師蘇琬楨花時間引導及父親的鼓勵。

林可的導師蘇琬楨一年來持續陪伴，讓林可克服對英文的恐懼更挑戰應外系。（記者蘇孟娟攝）

原本超怕英文的林可勇於挑戰自己的弱點，讀英文小說累積實力。（記者蘇孟娟攝）

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