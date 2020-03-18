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泡湯只要99元 台中溫泉業者推優惠拚人氣

台中市溫泉、伴手禮業者合作推動觀光，邀請民眾到台中泡湯。（記者張菁雅攝）

台中市溫泉、伴手禮業者合作推動觀光，邀請民眾到台中泡湯。（記者張菁雅攝）

2020-03-18 17:46:34

〔記者張菁雅／台中報導〕武漢肺炎疫情衝擊觀光旅遊業，為鼓勵民眾出遊，台中市溫泉觀光協會今日起至4月30日推出多項好康，包括泡湯99元、消費就送台中溫泉漫畫手冊、購買禮券滿額送伴手禮及各種住宿優惠等，並喊出「泡湯99，健康久久」，希望民眾走出戶外享受好湯。

台中市溫泉觀光協會理事長羅進洲表示，受到武漢肺炎疫情影響，幾乎是百業蕭條，民眾心理壓力很大，而溫泉區都在郊區，有好山好水，泡湯又能舒緩身心，且業者都落實防疫工作，房間、湯屋、浴池等都會定期消毒，民眾可以安心泡湯。

台中市政府觀旅局長林筱淇表示，台中市有谷關、大坑、烏日、東勢溫泉4大名湯，泉質遠近馳名，泡湯還能順遊附近景點，例如，谷關地區有谷關七雄壯麗山景、千年五葉松及鱘龍魚等在地特產；大坑風景區有12條親山步道、粉紅情人橋、新都生態公園、廍子公園；烏日有知高圳步道、筏子溪河濱公園步道、禾豐橋、大肚山夜景等特色景點；東勢林場有「中部陽明山」美譽，歡迎大家來台中戶外旅遊，享受台中好湯，放鬆身心，也可提升免疫力。

神木谷假期大飯店、日光溫泉會館、麒麟峰溫泉會館等推出泡湯99元優惠，每家限量50名。另外，神木谷假期大飯店、惠來谷關溫泉會館、麗池山水溫泉會館、四季溫泉會館、麒麟峰溫泉會館都推出平日雙人房1999元。除各項住宿優惠，還有抽獎活動，獎品包括住宿券、湯屋券、泡湯券等。

台中市溫泉觀光協會也與台中市好禮協會合作，活動期間到溫泉飯店購買泡湯券、湯屋券或住宿券等達限定金額，即贈送伴手禮，憑泡湯票根到店家消費，還能享受優惠。

觀旅局響應活動，加碼贈知名漫畫家謝東霖，以及漫畫比賽得獎者度緯、籠包、Ms.David首次為谷關溫泉區量身訂做的「台中溫泉漫畫手冊」，遊客到溫泉店家消費就可取得1本，限量1000本。

台中溫泉業者推出泡湯99元等優惠。（記者張菁雅攝）

台中溫泉業者推出泡湯99元等優惠。（記者張菁雅攝）

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