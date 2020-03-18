大學繁星推薦放榜 大甲高中首位滿級分錄取台大電機

大學繁星推薦放榜，大甲高中成績佳。（記者張軒哲攝）

2020-03-18 17:09:41

〔記者張軒哲／台中報導〕大學繁星推薦放榜，大甲高中成績大放異彩，人數再創新高，共73位同學獲錄取大學。其中頂尖大學有台大1人，清大1人，交大1人，成大3人，政大1人，總計有73人透過繁星計畫已取得大學的門票。校長蕭建華表示，趙世中考出學測5科75級分，是創校80年以來首位滿級分，也順利錄取第一志願台大電機系，為甲中寫下歷史新頁。

趙世中今年學測報考五科皆獲滿級分，共75級分。3年前，他捨就讀台中市區明星高中的機會，選擇就近入學讀甲中。他說就近入學的好處就是有足夠的時間可以鍛鍊身體和多元學習。趙世中3年都沒補習，平時上課專心，把老師在課堂上所教的，以及考卷的題目都逐一理解清楚，不懂的就問老師，直到了解為止，回到家也一定複習當天上過的課程。休閒活動是慢跑和畫畫，因為防疫，學校延後開學，他就在家中練習畫「插畫」。

如願錄取清華大學電機系的梁靜如在國中時就決定要就讀大甲高中，繁星計畫是吸引她就讀社區高中最主要的原因，3年期間她努力不懈，學業成績保持名列前茅，終能以校排1%及優秀的學測成績考上自己心目中理想的校系。

蕭建華表示，家長們漸漸肯定社區高中的辦學績效，以此屆高三為例，就有多位是捨明星高中，以高分的教育會考成績進來的，考上成功大學的楊博荏和卓巧筑，台師大的卓苡絨和中興大學的王宏愷等都是就近入學的優秀學生。其中楊博荏和兩年前同樣是大甲高中畢業的哥哥楊博程，兩人都考上成功大學。

大學繁星推薦放榜，大甲高中首位滿級分趙世中（右三）錄取台大電機。（記者張軒哲攝）

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