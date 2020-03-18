中市大里高中225名學生 參加繁星推薦就有44人上榜

中市大里高中225名學生，參加繁星推薦的學生就有44人上榜，成績十分亮眼。（記者蘇金鳳翻攝）

2020-03-18 16:36:09

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大學繁星今日放榜，市立大里高中高中部普通班6個班225名學生，參加繁星推薦的學生就有44人上榜，5分之1的學生已成為準大學生。上榜學生有25名錄取國立大學，4名錄取醫學大學，國立大學及醫學大學有近3分之2的上榜率，升學成績十分亮眼。

大里高中每年皆有在校成績1%的學生以繁星管道進入台灣大學，今年的榜首是錄取台灣大學圖書資訊學系的洪瑞妤，在校成績1%，學測成績社會組4科48級分。

錄取政治大學會計系的林杏真也是在校成績1%，學測社會組4科53級分，為該校社會組榜首；國中部直升的張麗真也以在校成績1%、學測自然組4科53級分錄取台北醫學大學藥學系，也是該校自然組榜首。

大里高中表示，今年繁星推薦上榜生有7位國中部直升的孩子，包括中央大學機械工程學系的李俊輝、臺北醫學大學藥學系的張麗真、東華大學化學系的馮心怡、暨南國際大學教育政策與行政學系的林芝儀、中山醫學大學職能治療學系的何郁喬、中國醫藥大學藥用化妝品學系的何芷姍以及世新大學廣播電視電影學系的施佳儀。

大里高中校長廖敏樂表示，儘管高中部學生入學會考成績不如傳統名校高中的學生，但是，只要能堅持努力不懈的精神，就有機會以繁星推薦進入國立大學與醫學大學。

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