2020台灣燈會產業讚聲燈區 上銀 Hiwin機器人最受歡迎

2020台灣燈會在台中，民眾對上銀科技 hiwin機器人燈組最為驚豔。（圖台中市政府提供）

2020-03-18 14:05:41

〔記者黃鐘山／台中報導〕2020台灣燈會落幕，台中市政府經發局今（18）日表示，針對「產業讚聲燈區」進行滿意度調查，結果顯示，上銀科技 Hiwin機器人拔得頭籌，近9成民眾認為企業燈座有助「提升其形象」，近8成5肯定「幫助地方經濟成長」，更有高達92.2%民眾對這次燈會感到滿意。

2020台灣燈會位於馬場園區前的「產業讚聲燈區」，由經發局邀請在地29家知名企業攜手打造，用特殊燈組展示企業形象，包含豐興鋼鐵6米機器人、上銀科技小火車旋轉燈組和機器人手臂、大同公司海洋嘉年華燈組等，一次呈現大台中產業縮影，可說是最佳戶外教材。

經發局指出，產業讚聲燈區是由市府與企業以捐贈燈座、光環境燈組及捐款等3合作. Mlo 完成整體園區規劃。為瞭解民眾實際感受，市府於燈會期間（2月20日至22日），隨機訪問參觀遊客，這次滿意度調查以男性居多，年齡落在20歲至29歲，多為大學生族群。

經發局表示，「產業讚聲燈區」滿意度調查，民眾對「上銀科技 Hiwin機器人」燈組最感驚豔，以小火車搭配科技舞動機器人，打造戶外展示館燈組，展現出鮮明的企業形象；其次為「大同寶寶海洋嘉年華，歡喜慶鼠年」，大同寶寶化身為海洋之子，划著電鍋乘風破浪；第三「豐興鋼鐵築夢」，以6米高機器人掃射互動光感照亮遊客行走道路，驚奇感十足。

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