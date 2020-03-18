武漢肺炎》散布不實疫情訊息 男子被罰3萬並接受法治教育

圖為台中地檢署第二辦公大樓。（資料照）

2020-03-18 14:09:14

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓男子經由手機通訊軟體接收友人傳送的「豺傳給狗、狗傳人」不實疫情訊息，未經查證即煞有其事在臉書張貼散布，因此舉已涉嫌違反傳染病防治法，台中地檢署檢察官以他犯後深表悔悟雖予以緩起訴處分，但罰他支付公庫3萬元，並接受2場法治教育。

起訴書指出，林男於1月22日下午，以手機通訊軟體LINE接收來自中國友人傳送，關於武漢肺炎病毒的傳播途徑是經由豺傳給狗，狗傳人不實訊息，他未經查證內容是否屬實，即於同日下午以手機連結網路至其臉書好友有3805人的社群臉書網站，張貼此不實訊息。

而張貼內容為「據最新研究發現，此次新型肺炎病毒傳播途徑是華南海鮮市場進口的豺，一種犬科動物攜帶的病毒，然後傳給附近的狗，狗傳狗，狗傳人。狗不生病，人生病，人生病後又傳給狗，循環傳染」，以及「據試驗，帶有此種病毒的狗周圍30米內屬高風險傳染區，10米之內帶口罩沒有用。」

「所以人們一定要遠離狗，養狗的家庭要拴在家中，不能逗狗了」等不實訊息；由於武漢肺炎為嚴重傳染病，經衛福部今年1月15日公告為第5類法定傳染病，民眾對疫情十分關注，若逕自在不特定多數人得以瀏覽的網站傳播不實訊息，極有可能造成民眾恐慌，使社會大眾不安，林男此舉足生損害多數民眾接受疫情訊息的正確性，經法務部調查局彰化縣調查站移送偵辦。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法