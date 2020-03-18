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龍津高中繁星錄取率達7成 國立大學推薦錄取率達75﹪

龍津高中校排位列1％的學生張凱綾，錄取台大農業經濟學系（記者蘇金鳳攝）

龍津高中校排位列1％的學生張凱綾，錄取台大農業經濟學系（記者蘇金鳳攝）

2020-03-18 13:47:11

〔記者蘇金鳳／台中報導〕龍津高中今年第一屆畢業生繁星表現亮眼，共61位應屆畢業生申請，上榜人數共達47位，上榜率約7成7，其中張凱綾考上台大農經系，為龍津高中立下榜樣，而龍津高中首屆高中生有如此成績，顯示社區高中也能培養出成績好的學生。

大學繁星今天放榜，３年前改制的龍津高中，第一屆高三學生，表現亮眼，共144位學生，有61參加繁星，有47位上榜，上榜人數共達47位，上榜率約7成7，多以個人第一志願錄取，其中醫藥大學推薦錄取率達60﹪，而國立大學推薦錄取率達75﹪，傳統名校推薦錄取率達82﹪。

校排位列1％的學生張凱綾，錄取台大農業經濟學系，而能錄取台大農經系，張凱綾是經過努力，只短期補過物理，其他都是自己苦讀。

張凱綾因家住龍井，因此國中會考選念龍津高中，依其成績應可上文華高中，而念龍津高中，高一及高二時都是全校第一名，但是上高三後，因模擬考比試對象是全國各高手，因此導師陳維敏嚴格要求她要更努力，才能在眾高中脫穎而出。

而張凱綾各科都很好，唯獨數學較弱，她了解到陳維敏老師嚴格下的愛心，努力加強數學，每每利用下課及午休，有不懂就向數學老師楊松銘請教，短短幾個月，數學竟突飛猛進，此次數學竟達到頂標，也順利錄取台大農經系。

張凱綾表示，能錄取台大農經系要感謝導師陳維敏、數學老師楊松銘。

此外姚愷心錄取中國醫藥大學生物醫學影像暨放射科學學系，冉芯瑜錄取高雄醫學大學、陳貝慈錄取暨南大學等。

校長賴炘棠表示，龍津高中雖偏遠，繁星卻表現亮眼，學生主要是來自大肚、龍井、沙鹿、梧棲及大甲，就地選擇高中就讀。

賴炘棠表示，學校依學生能力適性輔導學生選擇最佳入學途徑，本年度參與繁星同學大多是以心中第一志願錄取心目中理想學校，證明社區型高中在地就學是值得家長肯定與實踐的。

校排位列1％的學生張凱綾，錄取台大農業經濟學系，她感謝老師們的教導（記者蘇金鳳攝）

校排位列1％的學生張凱綾，錄取台大農業經濟學系，她感謝老師們的教導（記者蘇金鳳攝）

龍津高中今年第一屆畢業生繁星表現亮眼，共61位應屆畢業生申請，上榜人數共達47位，上榜率約7成7（記者蘇金鳳攝）

龍津高中今年第一屆畢業生繁星表現亮眼，共61位應屆畢業生申請，上榜人數共達47位，上榜率約7成7（記者蘇金鳳攝）

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