中市非包裝水檢驗 10區預約到府服務

環保局提供非包裝飲用水到府檢測服務。（記者黃鐘山翻攝）

2020-03-18 13:30:53

〔記者黃鐘山／台中報導〕確保飲用水安全，台中市政府環保局提供臨櫃申請非包裝飲用水檢驗服務，並針對離申辦地點較遠的10個行政區，提供電話預約到府採樣服務。環保局今表示，近日已發布實施飲用水水質檢驗收費辦法，每件檢驗費1000元，檢驗包括大腸桿菌群、總菌落數等7大項。

環保局確保市民飲用水安全及品質，並維護市民健康，提供臨櫃申請飲用水檢驗服務，民眾可至環保局環檢科或市府豐原陽明大樓服務台申辦，經繳費及領取水樣專用容器後，返家自行採樣，每週二、三中午12點前將水樣送回環保局檢測，檢驗報告書送水樣後第10天寄出（不含例假日）。

另外也針對距離申辦地點較遠地區，包括新社、東勢、霧峰、龍井、沙鹿、大安、大甲、梧棲、清水及和平等區，開放民眾透過電話預約到府採樣服務。環保局請於上班時間專人線上排定時間，到府進行申請書填寫、收費及採樣等全方位服務，一通電話服務到家。

環保局指出，依據剛發布實施的飲用水水質檢驗收費辦法規定，申請人須設籍台中市，檢驗費每件1000元，環保局認定天然災害影響水質，得於一定期間免徵或減徵檢驗費用。檢驗自來水或非自來水為水源的市民飲用水，不包括市售包裝飲用水。

環保局表示，自來水源檢驗項目包括大腸桿菌群、總菌落數、氫離子濃度指數（pH）、導電度、鐵、錳、餘氯，非自來水為大腸桿菌群、總菌落數、氫離子濃度指數（pH）、導電度、鐵、錳、氨氮。但申請人不得以環保局檢驗報告作為廣告宣傳或商業推銷之用，違者停止其6個月檢驗申請。

環保局提供非包裝飲用水到府檢測服務。（記者黃鐘山翻攝）

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