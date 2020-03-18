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親手抓進牢的吸毒犯改過後上門道謝 員警改名「將被救」盼救更多人

立志救更多人，烏日警分局三和派出所警員姜宏杰於近期改名「姜倍慦」。（記者蘇金鳳翻攝）

立志救更多人，烏日警分局三和派出所警員姜宏杰於近期改名「姜倍慦」。（記者蘇金鳳翻攝）

2020-03-18 10:34:47

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「就是你！」烏日警分局三和派出所員警姜倍慦幫助過很多人，一次在派出所準備出勤，竟有一男子對他直喊「就是你！」原以為有人要尋仇，細問下才知道此人因吸毒且是姜倍慦送入監牢，但男子卻感謝姜送入獄，讓他不再危害社會。

三和派出所警員姜宏杰於近期改名「姜倍慦」，自小學六年級時接觸基督教之後，立志要來救人，在大學時期選擇就讀中國醫藥大學護理系，打算可以進入醫院照顧病人的身體健康。

進入醫院之後，看到許許多多身體有病痛的人，身體都被醫治恢復健康，而感到歡喜；而部分的人，如酒癮及藥癮的人，進入醫院不是身體不健康，而是心理及社會生病了，此時，擔任護理師的姜倍慦，對於這部分，實感力有未逮，就在某次的機會中，受到一名資深公務員的鼓勵，姜倍慦順利考上警察。

姜倍慦擔任警察期間，表現優異，破獲許多毒品、竊盜、酒駕等刑案，在處理事情方面，警員姜倍慦也是臨危不亂，去年清明節時，警員姜倍慦也是機警的救了臥軌自殺及火車上的民眾。

會令姜倍慦改名的原因，是有一段感動人的故事。

最近他要出門偵辦刑案，就在派出所門口備車時，突然有一名年約40幾歲的男子，走到姜員的旁邊，對著姜員說「就是你！」，還說「就是這台車，把我送進去監獄關的」。

姜倍慦一聽，職業上的直覺，有人要尋仇了，正做好要防禦這名男子攻擊的打算，不料這名男子卻對著他深深的90度鞠躬，說：「警察先生，謝謝你！謝謝你救了我」

正在訝異時，該名男子解釋「若不是你，我可能還在造成社會的困擾，我還在吸毒。」

原來男子坐牢後，深自反省，也完全的改過，出獄後，有了穩定的工作，也有積蓄，老婆也生了二個可愛的小孩，男子說「若不是你，不可能有現在的我」。

姜倍慦一聽，感動不已，立志要拯救更多的人。在一次輸入電腦欲搜尋聖經的時刻，輸入「將被救」時，電腦自動選字，出現了姜被救。

而他認為姜被救這個名字不錯，諧音如同「將被救」，因此便改名「姜倍慦」（慦：謹慎、喜悅之意；倍慦：加倍謹慎、加倍喜悅）來勉勵自己。

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巧遇自己抓進牢獄的吸毒犯改過後上門道謝，員警感動立志救更多人，改名姜倍慦（將被救）。（記者蘇金鳳翻攝）

巧遇自己抓進牢獄的吸毒犯改過後上門道謝，員警感動立志救更多人，改名姜倍慦（將被救）。（記者蘇金鳳翻攝）

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