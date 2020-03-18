罪加一等！2男「撿屍」18歲女孩 持不雅錄影威脅撤銷告訴

示意圖。

2020-03-18 09:49:49

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市黃姓男子與李姓男子，去年與年僅18歲女子小芳到夜店喝酒作樂，見小芳醉酒，2人乘機「撿屍」，將小芳帶入汽車旅館內性侵害得逞，亦即俗稱的3P，還拍下不雅錄影畫面，小芳清醒後發現褲子拉鍊拉一半，內褲被塞在屁股內，向警方報案，兩名惡人卻將錄影畫面傳送播放給小芳看，威脅小芳撤銷告訴，法院審理時，2人宣稱小芳沒醉酒，自願發生性關係與錄影，法官不採信，依乘機性交罪、強制等罪名，判處2人各4年6月、4年5月徒刑。

判決書指出，黃、李2人，去年6月20日凌晨，與18歲女子小芳（化名）到知名的夜店「Xcube」喝酒，凌晨4時許，小芳已經喝醉，2人開車送她回家，途中卻以酒醉、頭痛，需找地方休息等理由，把小芳載到汽車旅館，2人先撫摸猥褻，再一起發生俗稱3P的性關係，用手機拍下不雅的錄影畫面，之後再把小芳穿上衣褲，清晨6時許送回家。

小芳清醒之後，發現自己的外褲拉鍊，只有拉一半，而且，內褲被穿得很高，「塞在

屁股內」，得知自己被性侵害，當天就向警方報警，不料，翌日（21日）黃男與小芳約見面，把錄影畫面播放給小芳看，威脅小芳撤銷告訴，否則「影片就會繼續留在我這裡」，數日後，李男傳拍攝的不雅照片給小芳，威脅撤銷告訴，「影片才不會傳出去」，小芳再度報案，警方於7月2日搜索兩人住處，查扣影片與照片。

台中地院審理時，2人異口同聲說，小芳沒醉酒，自願發生性關係，也同意拍攝，但法官勘驗錄影卻發現，小芳雖與2人有撫摸等「互動」，但卻閉著眼睛，表情與動作呆滯，意識顯得模糊，顯然處於醉酒狀態，與2名男人的「互動」，可認定是無意識的舉止，2人觸犯刑法的乘機性交罪、竊錄他人非公開活動與身體隱私部位罪，還有刑法強制罪，分別判處黃男判刑4年6月，李男徒刑4年5月，可上訴二審。

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