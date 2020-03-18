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盧秀燕、張溫鷹都曾在內問政 中市議員提案想要這棟建築..

李中（右）向議長張清照表示，提案要求中市議會索討立法院台中民主議政園區。（記者唐在馨攝）

李中（右）向議長張清照表示，提案要求中市議會索討立法院台中民主議政園區。（記者唐在馨攝）

2020-03-18 06:36:21

〔記者唐在馨／台中報導〕台中市議會明天將召開臨時會，國民黨議員李中提案，要求議長向立法院爭取中部辦公室園區（立法院民主議政園區），做為台中市議會辦公室所用，而台中市議會現址可以提供給台中市政府之用，目前連署已成案，將送議會討論。

對此，議長張清照表示，台中市議會目前議事及辦公順利，立法院區是中央的，地方議會去要來使用有點怪，但尊重議員提案，議員先去連署，再看議員們大家怎麼看?

而對此，議會內部也有不同聲音，有議員表示，這個院區在台中市境內，如果辦公廳舍不足，把土地要回來好好規劃不錯，至於要不要做議會？可以再討論。

但也有議員說，目前的台中市議會才蓋好啟用不到八年，就說要再去過去的省議會，現在的立法院辦公園區，實在沒有道理，難道又要再整修一次?更何況現在的議會就在市府旁邊，符合府，會議事就近方便的原則，沒必要搬去霧峰。

而李中則說，台中目前已成全國人口第二多的直轄市大城，各局處員額亦隨之增加，辦公場所空間捉襟見肘明顯不足，前市府時期更因此發生編列高額租金為搬遷、搶佔學校空間等事件。

他說，立法院中部辦公室（正式名稱應為立法院民主議政園區），也就是原省議會，自廢省後即閒置至今，該園區原做為議事空間，他認為台中市議會搬過去只要稍做更動即可，而目前的議會即可移撥給市政府，提供市政府做為辦公空間，市府局處若能集中，也可讓需跨局處洽公民眾無須舟車勞頓。

但對此，不但不少議員不認同，市府也低調表示，當初議會是以民意機關的方式做設計，收來做一般辦公廳舍並不適合，但尊重議員提案。

而目前立法院該園區相關負責人則表示，過去省議會時期的議事空間幾乎照原來的方式保存，甚至如曾當過省議員的前市長張溫鷹，現任市長盧秀燕的議事桌子也都保留著，現任行政院長游錫堃，立法院長蘇貞昌也都當過省議員，議場內也留有他們坐過的桌子，是見証台灣民主化的重要見証，改成台中市議會，並不適合。

相關負責人並說，尤其是裡面陳設都是二十年前以上的陳設，包括李中市議員等中市議員可以來參觀一下，看過以後應該就會覺得並不適合現代議事，而打消提案念頭。

李中認為過去的省議會可以做為現在的市議會（記者唐在馨攝）

李中認為過去的省議會可以做為現在的市議會（記者唐在馨攝）

過去的省議會議事廳被保留，現場議子上還吾以看到中市前市長張溫鷹，現任市長盧秀燕當年當省議員的位子。（記者唐在馨攝）

過去的省議會議事廳被保留，現場議子上還吾以看到中市前市長張溫鷹，現任市長盧秀燕當年當省議員的位子。（記者唐在馨攝）

過去的省議會議事廳被保留，現場議子上還吾以看到中市前市長張溫鷹，現任市長盧秀燕當年當省議員的位子。（記者唐在馨攝）

過去的省議會議事廳被保留，現場議子上還吾以看到中市前市長張溫鷹，現任市長盧秀燕當年當省議員的位子。（記者唐在馨攝）

立法院相關人員表示，議員如果來看了當年省議會的陳設，應該就不會想從台中市議會現址搬過來了。（記者唐在馨攝）

立法院相關人員表示，議員如果來看了當年省議會的陳設，應該就不會想從台中市議會現址搬過來了。（記者唐在馨攝）

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