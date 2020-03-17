中火爭議再起 蔡其昌：市民在乎空汙有沒有改善

蔡其昌臉書評論中火議題。（記者張軒哲翻攝）

2020-03-17 22:18:25

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市空污議題近日又引起爭議，立法院副院長蔡其昌今夜在臉書指出，為什麼台灣這次防疫工作上可以取得人民很高的滿意度？因為指揮官陳時中部長的「專業」可以讓人民信任，回歸專業說明政策為什麼這樣做，並且回應人民的需求，所以即使會造成生活上的不便，但是人民都可以理解和支持。

可是看到台中市的空汙議題，就如同盧秀燕市長先前主張台電的2部燃氣機組啟動時，不接受原來的燃煤機組關機轉為「緊急備用」，強硬要求拆除退役，否則不讓燃煤機組汰換成燃氣機組，導致中火空汙改善進度將會因此延宕。

按照台中市政府這種「無戰備觀念」的做法，套用在這次疫情爆發時的口罩荒，口罩機可以緊急靠各工具機公司協助趕工，但電廠發生「緊急狀況」缺電時，可沒辦法三兩個月就蓋好新電廠。

經濟部從2017年11月開始，就要求台電配合空污季節在空氣品質不良時進行自主降載，也就是不用等別人提醒就自己做的意思。後來到2019年9月起，再加碼「環保停機」，在供電穩定下，乾脆完全停止運轉不發電。

所以，可以看到數據，台電在去年全台火力電廠總共降載1183次、減發111億度，其中台中電廠就降載了462次、減發66億度，跟前年降載368次，減發近30億度相比，去年減發度數又更擴大為為前年的2倍多。

至於大家都很在意的用煤量，台中電廠去年用煤量降到1264萬公噸，回顧103年的使用量可是高達1839萬公噸，就知道中央政府與地方政府共同努力監督與改善也有一定成績。

這次條例爭議，台中市府用公文誤繕，也就是公文打錯字的意思，認定中火沒有達到減煤的標準因而任意撤照，中央政府當然依法撤銷。認為盧市長也有決心與中央共同來改善中部空汙問題，實在不應該劃錯市民在意的重點。

台中市民在乎的只是空汙問題有沒有改善？而不是整天拿中火政治操作，因為空汙改善的問題與層面很多，還需要我們共同來努力。

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