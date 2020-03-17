獨家》疫情燒進校園 台中竟揪百名校長與市長共舞 挨批防疫如兒戲

疫情燒進校園，台中竟揪百名校長與市長共舞，挨批防疫如兒戲。（圖：江肇國提供）

2020-03-17 21:51:24

〔記者蘇孟娟／台中報導〕北部有學生染疫全班停課，學校防疫上緊發條之際，台中市卻傳出百名國中小學校長被揪到市政府與市長盧秀燕跳舞拍攝排練兒童節祝福影片；市議員江肇國質疑武漢肺炎已延燒進校園，校園防疫待升級，校長等同一校之主，百人群聚活動若有閃失，將牽一髮動全身，痛批台中市府「太狀況外」，防疫如兒戲。

教育局︰全程在空氣流通的戶外進行

教育局長楊振昇指出，今年受疫情影響，取消兒童節模範兒童表揚及市長合照活動，僅由各校代發獎狀，但考量不少學生期待跟市長合影留念已久，為不讓學生備感失落，結合防疫宣導，16日請校長與市長合拍防疫融合祝福的影片做兒童節禮物；拍攝全程在空曠、空氣流通的戶外進行，且有請校長自主健康管理後再出席，身體不適者不參加，目前各校防疫措施也持續上緊發條，並未鬆懈。

據了解，昨中午時分逾百名校長被召集到台灣大道市政大樓後側的草坪，校長穿上各校的大型制服或運動服化身「小學生」，排練融合防疫洗手口訣「內外夾弓大力腕」的健康操舞，約到中午1時許，盧秀燕到來眾人再排練數次後完成影片拍攝。

不過，受到疫情衝擊，延後開學已讓校務行事曆大亂，防疫政策又推陳出新，開學以來校務工作量大，各校長早已忙翻天，日正當中時分還要被動員外出彩排，有人雖不以為然，因是跟市長一起拍攝，只能全力配合。

江肇國得知後痛批市府「太狀況外」，尤其校園疫情失守讓學校陷緊張，校園防疫理應更升級，台中市卻為慶祝4月的兒童節，找來校長群跟市長彩排舞蹈拍影片，「雖出發點良好，但時機點不對」；況且動員的百人校長群山海屯城區均有，眾人彩排難免有近距離接觸隱憂，萬一有閃失，何止牽一髮動全身。

江肇國還說，校園因疫停課下，新北市長侯友宜第一時間立刻宣佈禁高中以下師生出國，台中市長竟還在跳舞，更遲至下午才宣佈跟進，反應慢半拍，防疫如兒戲。

有校長低調表示，雖肯定用意，但方式與時間點若細膩評估過會更好；另有人說，事前有量體溫及消毒手部才加入，肯定給孩子祝福的心意。

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