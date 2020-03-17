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中市管制生煤條例部分無效 蘇貞昌：無政治考量

立法院院會，行政院長蘇貞昌備詢。（記者王藝菘攝）

立法院院會，行政院長蘇貞昌備詢。（記者王藝菘攝）

2020-03-17 12:37:53

〔記者黃欣柏／台北報導〕行政院日前宣告「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」部分條文無效，引發中央、地方角力，行政院長蘇貞昌今在立法院答詢時強調，行政院是依法行政，在法、理、情上都站得住腳，此事不分藍綠、不分黨籍，也沒有政治考量，只有為環境更好考量。

對於民進黨立委黃國書關心「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」部分無效一事，蘇貞昌答詢指出，行政院是立法院所通過法律的主管機關，必須依法行政，如果不尊重立法院通過的法律，「那貴院就關門了」，所以在中火這件案子上，行政院在法、理、情上都非常堅守。

蘇貞昌進一步表示，就「法」而言，行政院環保署是空污法的主管機關，相關法律當然是規範全國，地方自治條例不能違反，如果違反條文，不斷通告後台中市政府仍不改，中央主管機關當然就不得已要做宣布。

就「理」而言，蘇貞昌指出，蔡政府上任以來，在總統蔡英文重視、行政院努力之下，中火已減少燃煤600萬噸，比起馬政府時代有大大進步，就連台中市政府都5度發出新聞稿說有進步，去年12月市長盧秀燕也透過新聞稿說空污已減少4成以上，所以在「理」上，台中市政府的做法是不對的。

蘇貞昌也說，台中市說希望空污進步，而台中火力發電廠、經濟部跟行政院也都這樣在努力，大家應該合力往這方面來走，而不是一直批評中央，用什麼打錯字、寫錯文章來廢掉台中市政府以前自己發的許可證，這也不合情、不合理。

對於黃國書追問本案是否有政治考量，蘇貞昌強調，此事不分黨籍、不分藍綠，沒有政治考量，只有為環境更好考量，何況過去1年來，有中部地區、台中市的用電有80%時間是靠外縣市發電，數據上清清楚楚，「自己要用電，卻要別人發電給它用，情也講不過去！」

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