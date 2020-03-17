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歡唱徹夜喝到白天無照酒駕拒檢 勇警拔槍嚇阻祭出36萬元罰款

林員瞥見藍男滿臉通紅研判有酒駕情事，隨即拍敲車窗示意下車。（記者許國楨翻攝）

林員瞥見藍男滿臉通紅研判有酒駕情事，隨即拍敲車窗示意下車。（記者許國楨翻攝）

2020-03-17 12:22:59

〔記者許國楨／台中報導〕藍姓男子大白天酒後開車搭載友人因阻礙交通被攔查，員警拍敲車窗示意下車受檢，但藍男完全置之不理還企圖逃逸，警方唯恐衝撞竄逃波及無辜民眾當機立斷拔槍嚇阻，車上3人這才識相的高舉雙手趕緊下車，藍男幾經思索決定拒測，但因是5年內第2次，警方依規開出高達36萬元拒測罰單並當場扣車移置保管，並告誡切勿心存僥倖再犯。

台中市第二分局文正派出所警員林孝哲、顏誠佑前天上午9點巡經公園路時，發現一輛自小客從一家自助式KTV旁的停車場開出後，先打左轉燈企圖違規迴轉，此時21歲的藍姓駕駛可能是看到警方靠近，趕緊改打右轉燈準備駛離，卻因前方路口號誌正好轉成紅燈，竟擋在機車道上阻礙交通。

員警見狀鳴笛示意攔查藍男仍持續違規，林員鷹眼瞥見藍男滿臉通紅研判有酒駕情事，隨即拍敲車窗示意下車，但藍男卻完全置之不理還企圖逃逸，林員唯恐該車衝撞竄逃波及無辜民眾，當機立斷拔槍嚇阻，並大聲喝斥命車上人員下車受檢，連同藍男及車內兩名乘客共3人，這才識相的高舉雙手趕緊下車出示身分證件受檢。

警方見藍男一臉酒容身上還散發濃濃酒氣，查出他的駕照已吊銷，當場說明酒測值的處分情況，並詢問是否要接受酒測，否則就要開立拒測罰單，藍男坦承開車前與友人徹夜唱歌有飲酒情事，幾經思索後當場表明拒測，因是5年內第2次拒測，警方當場依法開出36萬元高額的交通違規罰款，以及一張無照駕駛的罰單，並告誡切勿僥倖再犯。

現場旁觀民眾見狀，對於警方強勢作為紛紛大表讚賞，還有熱心民眾特地撥打1999專線表揚林員英勇事蹟；文正所長陳健生表示，按去年7月上路的新修正道路交通管理處罰條例中，只要拒測就罰18萬當場扣車，同時吊銷駕照，3年內不得考領，拒測再犯第2次罰36萬，若是拒測第3次以上，按次加罰18萬，且只要拒測再犯就吊銷駕照，5年內不得考領，呼籲民眾千萬不要酒駕，跟荷包過不去。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

林員唯恐該車衝撞竄逃波及無辜民眾當機立斷拔槍嚇阻，車上3人這才識相的高舉雙手趕緊下車。（記者許國楨翻攝）

林員唯恐該車衝撞竄逃波及無辜民眾當機立斷拔槍嚇阻，車上3人這才識相的高舉雙手趕緊下車。（記者許國楨翻攝）

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