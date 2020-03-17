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台中太平永豐路291巷遇大雨就淹水 何欣純︰市府快解決

太平區永豐路291巷附近排水不良，每逢下大雨附近就淹水，宣洩不及的雨水並從排水孔湧出。（記者陳建志翻攝）

太平區永豐路291巷附近排水不良，每逢下大雨附近就淹水，宣洩不及的雨水並從排水孔湧出。（記者陳建志翻攝）

2020-03-17 11:38:34

〔記者陳建志／台中報導〕太平區永豐路291巷26弄附近，近年每逢大雨就淹水，雨勢大時積水更幾乎達到膝蓋，因附近工廠林立，但淹水已經2、3年問題卻遲未解決，住戶抱怨連連，立委何欣純接獲陳情到場勘查，發現附近排水側溝排水不及，要求市府儘速提出解決方案，改善遇大雨就淹水的問題。

何欣純今天表示，近日接獲永豐路291巷26弄附近住戶陳情，抱怨附近排水系統不良，每逢下大雨因排水不及，附近道路就淹水，嚴重時連住處、工廠都進水，因淹水狀況已經2、3年卻遲未解決，實在很困擾。

何欣純近日邀集市府水利局、太平區公所、太平里長陳中和等人到場會勘，希望市府儘速找出問題進行改善，不要讓民眾看到下雨就人心惶惶。

住在永豐路291巷路旁的蔡姓鄰長就說，每次下大雨時，整條291巷就變成水道，傾洩下來的雨水因排水側溝宣洩不及，從排水孔冒出路面，有時雨水還會直接衝進工廠，真的很困擾。

附近一家工廠朱姓負責人也說，每次下大雨，永豐路291巷26弄附近就淹水，積水到腳踝稀鬆平常，有時雨勢大甚至水深及膝，附近的工廠和住戶都很困擾，之前曾想自費加大、加深26弄路旁的側溝，但因土地問題無法如願，希望市府能早日解決淹水問題。

太平區公所農建課長高慶洲表示，到場勘查後發現，因永豐路291巷26弄的雨水，全都排入291巷左側的排水溝，造成雨水宣洩不及，目前決定從26弄打一條排水溝穿越291巷路面，將雨水分流到右側的排水溝，解決26弄排水不及淹水的問題。

太平區永豐路291巷26弄附近排水不良，每逢下大雨就淹水，民眾向立委何欣純陳情，希望問題早日解決。（記者陳建志翻攝）

太平區永豐路291巷26弄附近排水不良，每逢下大雨就淹水，民眾向立委何欣純陳情，希望問題早日解決。（記者陳建志翻攝）

太平區永豐路291巷附近排水不良，民眾抱怨每逢下大雨整條馬路就彷彿排水道。（記者陳建志攝）

太平區永豐路291巷附近排水不良，民眾抱怨每逢下大雨整條馬路就彷彿排水道。（記者陳建志攝）

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