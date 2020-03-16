武漢肺炎》中市府餐廳加隔板 用餐員工「很有隱私感」

中市府餐廳防疫升級，雙向座位改單向，減少面對面用餐感染疑慮。（記者蘇孟娟攝）

2020-03-16 20:11:39

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府考量武漢肺炎疫情延燒，今日起在台中市政府台灣大道及陽明市政大樓的員工餐廳試辦外帶及內用供餐分流，鼓勵外帶餐食，避免人潮集中用餐情形外，並將原本雙向座位改成單向座入坐外，部分座位更加裝十字隔板秒變個人座可獨立用餐，初體驗個人座的員工說，「超有隱私感」。

市府秘書處指出，以台灣大道市政大樓為例，在惠中樓地下1樓、10樓設有員工餐廳，平時提供洽公民眾及市府同仁用餐，光市府員工約2500人，考量每逢用餐時段，人潮密集湧入，為因應武漢肺炎疫情防疫，決定餐廳防疫規格再升級。秘書處指出，為疏散用餐人潮、避免集中，今起到27日先試辦供餐分流措施，員工可在不影響公務原則下，上午11點至12點可前往餐廳取餐外帶，12點至下午1點開放內用用餐時段。

另考量員工餐廳座位多是雙向座位，秘書處也將台灣大道及陽明市政大樓員工餐廳用座位由雙向改為單向座位，更自今日起部分座位加裝十字隔板，增設個人座，盼減少面對面用餐感染疑慮。今日中午新措施登場，用餐時間一到，不少結伴同行的市府員工多選擇單向座位入座，並肩坐在一起用餐，單獨前往的員工則較有意願選用隔板區隔出的個人座用餐，甚至還主動隔座位入座，讓體驗過的民眾說，用餐超有隱私感又兼顧衛生安全，下次還會再選個人座。

由於疫情當道，多數人均安靜用餐，少有交談，讓以往熱鬧的餐廳，顯得安靜許多；有市府員工說，用餐座位的改變也是為大家健康著想，不覺得有不便之處。

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中市府餐廳加隔板秒變個人座，員工初體驗「很有隱私感」。（記者蘇孟娟攝）

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