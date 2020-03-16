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武漢肺炎》中市洽公實名登記首日 媒體捕獲「未登記」民眾

台中市府今日起推動市政大樓洽公實名登記制，民眾洽公前先登記個人資料。（記者蘇孟娟攝）

台中市府今日起推動市政大樓洽公實名登記制，民眾洽公前先登記個人資料。（記者蘇孟娟攝）

2020-03-16 20:16:16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕為降低武漢肺炎群聚感染風險，台中市政府今起推動進入市政大樓及市府所屬機關洽公民眾，均須「實名登記」，盼建立到訪市府者資料以利追蹤溯源降低疫情風險；因率先全國實施，上午市府統一安排媒體採訪，但媒體現場隨機採訪竟在官員面前捕獲「未登記先洽公」民眾，讓場面一陣尷尬；市府祕書處副處長李政峯指出，因政策首日上路，可能各單位因地制宜、認知不同，會再加強宣導登記流程，以「先登記後洽公」為原則，確保達到防疫目的。

台中市府考量全球武漢肺炎疫情升溫，為降低群聚感染風險，市政府強化防疫舉措超前部署，今起再升級市政大樓防疫措施，進入市府所屬機關洽公民眾除須戴口罩、量測體溫、消毒雙手外，更加一道關卡，民眾洽公採實名登記制，須填寫基本資料，追蹤溯源降低疫情風險。

新措施今首日上路，市府統一安排媒體採訪實名登記情況，除在市府市政大樓入口處了解民眾進入防疫措施外，更引導媒體前往市政大樓文心樓1樓的聯合服務中心了解洽公民眾實名登記情況。

聯合服務中心入口處左右兩側均設有訪客登記處，媒體隨機採訪甫自訪客登記處櫃台起身的民眾對洽公實名制的看法，不料該民眾直言「沒有登記」，竟一開始就意外捕獲「未登記先洽公」民眾；協助說明防疫措施的秘書處副處長李政峯趨前了解邊指著「訪客登記處」表示「登記在那邊」，但被告知洽公民眾沒有登記後，也疑惑詢問「哪個櫃台」？

洽公民眾聞言又說「我們是問完問題後再登記」，這時連李政峯也疑問「問完問題後再登記？」媒體也加入發問「不是應該先登記嗎」，讓李政峯趕緊說「這個我們再請同仁配合」；突如其來的意外狀況讓現場陷入尷尬，市府人員補解釋「等一下會再登記，按流程先問民眾洽公的問題，離開前一定會請民眾登記」。

針對意外狀況，媒體詢問若等洽公結束再登記，民眾逕行離開時如何把關，李政峯指出，因政策首日上路，可能各機關因地制宜出現不同因應措施，但會加強宣導，以「先登記再洽公」原則辦理。

不過，李政峯另說，台中市府洽公實名制目前是市府所屬機關均在推動，但因業務屬性同，各機關也可因地制宜調整作法，例如戶政所因洽公者均是來自當所戶籍所在地者前往洽公，民眾資料詳細，登記較不必要，只要能達到溯源，任何作法都能接受。

雖有意外插曲，民眾對市府新設洽公實名制則普遍表達支持，有人說，不會花太多時間，況且現在防疫很重要，大家都配合就能掌握接觸史，沒覺得有不方便的地方，也願意配合。

李政峯強調，推動洽公實名制的用意主要考量市府各機關為「集合式辦公場所」，受理多項諮詢業務，加上物流、外送人員，台灣大道大樓及陽明市政大樓，每日進出人數分別約達6000人次及3000人次，在人流眾多情形下，市府以最高原則加強各項防疫措施。

李政峯指出，市政大樓出入口開放區域不變，但今日起洽公民眾進入各服務機關後須「實名登記」，提供姓名、電話等基本資料，個人資料僅提供防疫需求，請民眾放心並配合。

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