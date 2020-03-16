太平枇杷專區爭取多年，陳吉仲允1個月內啟動解編

太平枇杷品質聞名全國，近年因種植的土地屬保安林地，面臨被收回問題，在立委何欣純協調下，農委會允諾解編。（記者陳建志攝）

2020-03-16 18:20:26

〔記者陳建志／台中報導〕台中大平枇杷品質聞名全國，不過，山區種植枇杷的土地早年由示範林場變成保安林地後，面臨土地被收回的問題，近八、九年來農民四處陳情，在立委何欣純不斷協調奔走下，農委會主委陳吉仲上週六視察，允諾1個月內完成解編，並成立太平枇杷專區，由農民向國有財產署承租，並由市府農業局管理，讓多年來擔憂土地遭收回，生計無著落的農民終於放下心中大石頭。

何欣純表示，太平因氣候、環境適合，枇杷種植面積上百公頃，是全台最大枇杷產區，每年舉辦的枇杷節更是地方盛事，產值上看數億元，除促進農民收收益也帶動地方觀光，不過多年前接獲農民反映，種植的土地被畫為保安林地，擔心土地被收回，積極協調設置太平枇杷專區。

住在頭汴山區，家中也種枇杷的市議員張玉嬿也說，農民世代在此種枇杷等果樹，卻因管理單位變更，造成原本承租的果農面臨土地遭收回，之前就曾在議會質詢，希望在國土保安和農民生計兼顧下共創雙贏。

陳吉仲上週六在何欣純邀約下到太平大湖桶枇杷園區與果農座談，包括市議員張玉嬿、市府農業局長蔡精強、太平農會理事長林章吉、總幹事余文欽等人都到場陪同。

陳吉仲表示，認同太平設置枇杷專區的做法，會加速解編的程序，在市府農業局修正報告送交中央後，農委會於1週內進行複審，並在1個月內完成相關程序啟動解編，而依法申請解除保安林的土地移交國有財產署，再由國產署依規定與農民訂定契約；解編土地部分移交市府農業局，以30%造林、70%農用的原則下管理，將與農民共同經營森林資源，讓農民安心種植，成為照顧農民生計、保護生態及共同造林的農業專區。

此外，附近果園常有台灣獼猴出沒，造成農產損失、危及農民安全，在何欣純要求下，林務局與市府農業局將以專案申請方式設定電網防堵獼猴，降低農損並保護農民生命安全。

太平枇杷產銷班第6班簡進田班長表示，之前因土地問題，年輕人根本不敢返鄉承接果園，如今土地問題獲得解決，終於讓大家放下心中的大石頭，感謝立委何欣純的奔走協助。

行政院農委會主委陳吉仲（右三）、立委何欣純（右二）、市議員張玉嬿（左一）、市府農業局長蔡精強（右一）等人上週六到太平枇杷果園和農民座談，允諾一個月內啟動解編程序。（記者陳建志翻攝）

行政院農委會主委陳吉仲支持成立太平枇杷專區，允諾在1個月內啟動保安林地解編程序，讓果農合法承租。（記者陳建志攝）

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