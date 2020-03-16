生煤條例宣告無效 藍營譴責中央獨裁、綠營批中市府怠忽職守

生煤條例遭中央宣告無效，民進黨中市議會黨團譏中市府怠忽職守在前「現在是在哈囉」。（民進黨中市黨團提供）

2020-03-16 16:32:10

〔記者蘇孟娟、張菁雅／台中報導〕行政院13日宣告「台中生煤管制自治條例」部分條文無效，台中市政府今日已收到行政院公文，市府強調將與市議會共同研擬對策，由市議會向司法院聲請釋憲，並提出暫停處分的要求，今日中市議會國民黨團也譴責中央集權獨裁；台中市議會民進黨團則痛批，國民黨團當年大駡生煤管制自治條例是惡法，現在竟改口當這條例是至寶，誰才在政治操作？

民進黨團表示，另經查相關公文，環保署早在去年7月29號就有針對空汙法修正後，要求各縣市環保局，重新盤點相關空汙管制的審查以及操作許可證審查時，是否有違反空汙法授權等原則，顯然過去4個月，台中市政府對環保署這份公文置之而不理，「現在是在哈囉」。

民進黨團副召江肇國議員痛批，國民黨團當年大駡生煤管制自治條例是惡法，現在又改口當這條例是至寶，「滿腦子政治操作，無心改善空汙」，與其噴口水不如趕快研議如何配合空汙法來修正自治條例，並要求市府提出更多的政策作為；他更說，老是在中火及自治條例上做文章，早晚被市民看破手腳，對改善空氣品質也沒有太大幫助。

黨團幹事長林德宇表示，台中市生煤管制自治條例部分條文遭宣告無效一事，明顯就是台中市政府怠忽職守，對行政院環保署去年7月要求補正的公文置之不理，更未記取台中高等行政法院在台塑麥寮電廠與雲林縣政府的行政訴訟案中，判決雲林縣政府擅自修正操作許可條件及生煤用量而敗訴的案例，更是陷基層公務員於不義，讓公務員去面對後續的國賠爭議。

林德宇說，中央不是突襲式的宣布無效，經查相關公文，早在去年7月29日行政院環保署就有針對空汙法修正後，要求各縣市環保局，重新盤點相關空污管制的審查以及操作許可證審查時，是否有違反空汙法授權、是否遵循依法行政、法律授權的原則，顯然過去4個月，台中市政府把環保署的這份公文置之而不理。

林德宇說，甚至在去年12月時市府用「誤繕」2個字去更改計算週期所做的行政處分，在今年2月遭環保署撤銷。事實會說話，過去自2014到2019年，台中火力發電廠已經減煤600萬噸，減排部分過去5年也降低50%，市民要求的是減煤與減排，中火在生煤管制條例的規範下，已經自我管制、自我約束，也有具體減煤減排成果。

他說，但台中市政府在相關法令已有調整修正，甚至要求要採補正措施時，市府完全置之不理，而是採取政治操作，一路殺紅眼殺到底，現在被要求宣告條文無效、撤銷行政處分，才要尋求釋憲，「現在是在哈囉」。

黨團副書記長黃守達議員也說，2018年空汙法修正，2016年的台中市自治條例本來就要配合調整，去年1月，雲林縣就因為違法增加鍋爐許可條件，而被行政法院判決敗訴；去年7月中央也發公文提醒台中市要檢討，結果盧市府置之不理，一事無成，現在被行政院撤銷且宣告無效，根本枉顧依法行政的基本原則。

林德宇則說，去年7月29日為什麼環保署要發這個公文，主要也是因為去年1月30日，台中高等行政法院針對雲林縣政府與台塑麥寮電廠鍋爐固定汙染源操作展延處分的行政訴訟，判決雲林縣政府敗訴，高等行政法院要求縣市政府在相關操作許可證的展延，不得任意調整原有操作許可核准量，依法行政是相當重要的。

台中市環保局則強調，行政院今年2月26日來函指生煤自治條例恐牴觸空汙法，及固定汙染源逸散性粒狀汙染物空氣汙染防制設施管理辦法，並請市府函復；已在3月4日函復行政院，但行政院仍宣告生煤自治條例無效。市府將與市議會共同研議，由市議會向司法院聲請釋憲及提出暫停處分，捍衛中部人民的健康。

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