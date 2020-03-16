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無端惹禍！「黑澀會」美眉轉任教師 被學生誣指「偷老公」

「黑澀會」美眉出身的游姓女教師，被女學生誣指「偷老公」，提告勝訴獲得清白，圖為該節目場景，與本案當事人無關。（資料照）

「黑澀會」美眉出身的游姓女教師，被女學生誣指「偷老公」，提告勝訴獲得清白，圖為該節目場景，與本案當事人無關。（資料照）

2020-03-16 18:12:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕曾是「我愛黑澀會」節目培養的游姓女藝人已離開演藝圈，於台中市一所公立高職進修部擔任教師，卻被48歲的陳姓女學生造謠，誣指介入婚姻「偷老公」，用極盡猥褻下流的字詞詆毀名譽，包括「當我的老公的XX，插在妳的XX上，妳很爽我很痛」；台中地院認為，陳女與前夫在16年前離婚，游女3年前才教到陳女，豈有可能介入陳女婚姻？依加重誹謗罪判處拘役40日，拿來散發留言的iPhone也要沒收。可上訴。

判決書指出，陳女去年8月間，上網於臉書中，貼游老師照片，再用用猥褻、不堪入目字詞誹謗游老師，包括「偷走學生（陳女）的老公」、「黑澀會妹妹出身的游XX！給我和我家三個小孩，一個明確清楚解釋！」、「老師，請把我失聯15年的老公，和我家3小孩的爸爸！還給我們」，「每晚含著女學生（陳女）的老公XX香甜入睡，有沒有想過老公15年未歸的女學生（陳女）睡不著」等。

陳女偵訊時說，她與前夫在16年前離婚，去年她見游老師的臉書照片，有一張照片中的男子，長相與他的前夫相似，因此，她懷疑游女與她的前夫交往有染，甚至是導致她與前夫離婚的第三者，她向校方查證，校方表示無法處理，她才會撰寫上述文字。

違反常理的是，游女現年僅30初，16年前還在唸國中，或剛就讀高中，她提告時說，她不知陳女為何捏造謠言，陳女的兒女就讀該校，陳女陪讀之餘，也在2017年入學，就讀進修部（俗稱夜間部），她曾教導陳女及其子女，2018年陳女轉校，之後又想轉回原學校，不知何故未果，就開始亂扯她與陳女前夫有染的謊言，毀謗她的名譽，讓她身心受損。

台中地院法官認為，陳女與前夫16年前離婚，游女是在3年前才教導陳女，豈有可能勾引陳女前夫，導致陳女婚姻破裂？另外，陳女既然與前夫已離婚，已經無權過問前夫交友狀況，陳女逕自臆測而散佈謠言，詆毀游老師名譽，觸犯加重誹謗罪，判處拘役40日，可易科罰金4萬元，上網散發謠言的蘋果手機宣告沒收，可上訴。

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