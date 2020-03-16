另類色戒？檢察官性侵女證人 轉任律師又被妙齡女「仙人跳」勒索

台中地檢署依妨害秘密、恐嚇取財罪起訴劉女與曹男，劉女的男友則因死亡而不起訴。（示意圖）

2020-03-16 15:52:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕另類色戒？原本擔任檢察官，卻因脅迫當證人的應召女子發生性關係被判刑，出獄後轉任律師的吳姓律師，前年提供22歲妙齡女子劉憶儒法律諮詢時，卻帶劉女回家喝酒，陷入劉女與陳姓男友等3人設下的「仙人跳」陷阱，劉女先偷拍吳律師醉酒脫光衣服，僅穿內褲的不雅畫面，再到醫院取得抓痕的驗傷單，拍下身上的吻痕照片，由共犯曹志成出面勒索吳律師250萬元，談判後以84萬元成交，台中地檢署依妨害秘密、恐嚇取財罪起訴2人，劉女的男友則因死亡而不起訴。

吳律師原本是高雄地檢署的檢察官，2006年6月偵辦兒童及少年性交易案件時，見出庭當證人的應召女子貌美，遂以擴大偵辦等理由，約應召女私下見面，得知應召女隱瞞家人下海賣淫，他要求「陪睡」換取「訴訟文件不寄到你家」，進一步於溫泉旅館發生性關係，被判刑7年6月，於2012年入獄，服刑約4年期間，他向最高檢察署聲請非常上訴數十次，理由是應召女子主動跟他發生性行為，他沒有脅迫，但都被最高檢察署駁回，2016年假釋出獄後轉任律師。

起訴書指出，女子劉憶儒與陳姓男友，夥同男子曹志成（26歲）謀劃仙人跳，由年僅22歲的劉女出面色誘，2018年7月10日傍晚，以請教法律問題，與吳律師約在廣三百貨公司見面，兩人談到當天深夜11時許，一起又到超商買酒，到吳律師位於北屯區的住處喝酒。

吳律師與劉女喝到翌日（11日）清晨1時許，酩酊大醉之餘，把衣服褲子脫光，只剩下內褲，劉女偷偷按下身上暗藏的密錄器，拍攝吳律師赤裸上半身的不雅畫面，隨後找藉口離開，到醫院內取得抓傷的驗傷單，拍下身上的吻痕，交給陳姓男友。

陳男夥同曹男，同日下午打電話給吳律師，謊稱要請教法律問題，約在律師事務所見面，由曹男出面持劉女身上吻痕照片、抓傷的驗傷單與上述錄影畫面，逼問吳律師為何把諮詢法律的劉女帶回家？如果吳律師不給250萬元和解金，錄影畫面會公布給媒體記者。

吳律師無奈之下，請同事出面談判，以84萬元現金和解，卻是愈想愈不甘心，向中市警局五分局報案，陳男去年8月涉入槍擊案身亡，檢察官裁定不起訴，台中地檢署認為，劉女觸犯妨害秘密罪，否認犯行、態度不佳，聲明法院加重其刑，觸犯恐嚇取財罪的曹男，雖坦承犯行，但有妨害自由前科，聲明加重其刑。（16:26更新）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法