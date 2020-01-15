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盧秀燕戲劇置入行銷遭罰 議員批：盧只靠媒體宣傳

盧秀燕參與《女兵日記女力報到》演出，民眾反映涉有為個人行銷、宣傳等置入行為，播出的電視台各被裁罰20萬元。（圖擷取自盧秀燕臉書）

盧秀燕參與《女兵日記女力報到》演出，民眾反映涉有為個人行銷、宣傳等置入行為，播出的電視台各被裁罰20萬元。（圖擷取自盧秀燕臉書）

2020-01-15 22:05:16

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕去年參與電視劇《女兵日記女力報到》演出，國家通訊傳播委員會（NCC）裁定置入性行銷（未依規定揭露贊助），今裁罰播出的TVBS和台視各20萬。市議員江肇國表示，NCC的裁罰坐實了盧市府只想依靠媒體宣傳，不願踏實施政的荒唐作為。

NCC經常接收民眾針對電視節目戲劇不當內容或非事實進行檢舉，今公布新一波裁罰行動，其中去年3月的女兵日記女力報到節目，盧秀燕也參與飾演台中市長宣傳花博，且於TVBS歡樂台、台視播出，經民眾反映涉有為個人行銷、宣傳等置入行為，各被裁罰20萬元。

先前，盧秀燕粉絲專頁也貼文「撩下去參與電視劇《女兵日記女力報到》演出，雖然演技生疏、表情卡卡，不過能為台中花博行銷宣傳，NG一百次秀燕也甘之如飴！」表示為首次演出感到忐忑不安。

市議員江肇國說，盧市長上任後，空汙、賣地、綠柳川等重大議題的施政好壞，全都仰賴媒體來掩護粉飾，完全不計人民感受，NCC的裁罰直指台中市政府違法從事置入性行銷，坐實了盧市府只想依靠媒體宣傳，不願踏實施政的荒唐作為。

江肇國表示，今天既然已經罪證確鑿，盧市府就應該徹底檢討反省，牛皮吹破就認錯，請回歸施政本質，專心市政，別再花心思、花預算一昧追求華而不實的新聞宣傳。

新聞分享至網路社群「盧秀燕秀下限」粉絲專頁，遭酸「台灣燈會海報是妳、電視台節目是妳、市公所宣傳也是妳，到底是要行銷自己還是台中？」網友也不留情面譏諷「延續花蓮王的概念在操作」、「我那天還在罵，今天開罰啦啦」、「打造新台中成為燕子王國，國主叫做燕子王」、「什麼置入手法啦有夠拙劣」、「還好冠名贊助商不是空氣清淨機」。

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