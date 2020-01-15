百公斤胖男肝癌肝硬化 切胃手術瘦30公斤

李先生近百公斤，醫師黃致錕為他進行胃縮小切除手術，1年後減重30公斤，以前要穿3XL褲子，現在身材適中，肝指數也正常。（記者蔡淑媛攝）

2020-01-15 20:12:45

〔記者蔡淑媛／台中報導〕57歲的李先生罹患肝癌、嚴重肝硬化、脂肪肝，身高165公分胖到近百公斤，有糖尿病、胃食道靜脈瘤，一旦出血會有生命危險，且肝臟指數也居高不下，藥物治療效果不彰，1年前接受腹腔鏡袖狀胃切除術，切除5/6的胃，現在成功減重30公斤，肝源性糖尿病不藥而癒、肝指數也正常了。

中國醫藥大學附設醫院國際代謝中心院長黃致錕表示，體重過重容易造成糖尿病、脂肪肝，李先生脂肪肝造成肝臟指數過高，經切胃手術成功減重，使血壓、血糖及血脂恢復正常，脂肪肝消失了，肝指數變正常，原本嚴重的胃食道靜脈曲張也因為胃切除，改變血液循環，改善8成變輕度。

李先生年輕時就發現B型肝炎，嗜吃米食、麵包，1餐吃上2、3碗飯，也愛喝烈酒，體重直線上升到近百公斤，8年前發現嚴重肝硬化併發肝癌，接受燒灼術和栓塞術治療後曾復發，追蹤至今肝指數居高不下，肝臟持續發炎，不但有脂肪肝，後來也發現肝硬化已經引起肝源性糖尿病。

李先生原本打算放棄治療，但為了不讓年老父母白髮人送黑髮，決定放手一搏，也尋求減重手術，接受腹腔鏡袖狀胃切除術，將原本容量1000cc的胃，切除剩100cc容量，減少胃容量、也降低胃荷爾蒙的分泌，減少饑餓感，1年成功減重30公斤。

黃致錕說，一般認為減重手術不適用於肝癌、肝硬化患者，但李先生肝癌病情穩定、肝硬化嚴重但沒有出血和腹水，因此可動手術，術前注射凝血因子和白蛋白改善凝血功能和癒合能力，術中運用技術和使用特殊器械，綁紮複雜的胃食道靜脈曲張，減少出血，成功切除大部分的胃。

李先生做大理石舖面工程，減重手術前要穿上3XL的衣褲，肚子大得像懷胎9個月，現在他說，只能吃1/4碗飯，但變瘦了，身體輕盈工作也有精神，工作更順利。

醫師黃致錕指出李先生接受手術切除約5/6的胃，胃食道靜脈瘤也大幅改善。（記者蔡淑媛攝）

李先生術前近百公斤，肝癌、肝硬化、脂坊肝和3高。（記者蔡淑媛翻攝）

袖狀胃切除手術，將600至1000cc的大胃切除剩100cc容量。（記者蔡淑媛翻攝）

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