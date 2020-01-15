法醫高大成退出喜樂島聯盟 原因是…

法醫高大成宣布退出喜樂島聯盟。（資料照）

2020-01-15 19:52:28

〔記者蔡淑媛／台中報導〕名法醫高大成加入喜樂島聯盟，這次大選名列不分區立委第三名，但選後他宣布退出喜樂島，強調當初加入最重要目標，喜樂島在立院成立黨團，並且捍衛台灣主權、總統勝選、台灣派立委過半，他自認竭盡心力為喜樂島固票，選前關鍵時刻政治合作，與賴清德合影站台，卻遭到同黨及支持者的質疑、詆毀，決定退出喜樂島。

高大成選後在臉書貼文宣布退出喜樂島，「感謝台灣人用選票結束國民黨跳樑小丑韓國瑜的一場鬧劇」，也讓國際社會知道台灣是主權獨立國家，有自己的政府體制、台灣拒絕中國的一國兩制。

高大成表示，信守初衷「捍衛台灣主權」奮鬥，為喜樂島聯盟固票，同時力挺賴清德和北北屯立委新人莊競程，達成台中市北北屯、徹底翻轉20年的不可能任務。

高大成話鋒一轉，自詡選戰策略，努力網路宣傳、媒體、帆布看板、掃街拜票到選前關鍵時刻的政治合作，卻換來喜樂島聯盟特定區域候選人、支持者的連續多日謾罵、詆毀踐踏他人的善意「在他人的頭上小便」！

高大成也說，自己是賴清德的粉條（不是粉絲），除了製作網路合成文宣，選前之夜當天早上進行椎間盤突出手術，晚上勒上護腰帶也要在「喜樂島與賴團結守護台灣」上台挺賴，但是引起喜樂島候選人不滿，他說，無懼在選舉期間被惡意中傷，但喜樂島支持者及某些候選人，無法接受政治合作、基層支持者也無所適從，他認為，喜樂島應屬開放性政黨，政治合作，吸引更多理念相同的朋友投入，才能擴展更多的選票。

高大成宣布退出喜樂島，他說，退黨後會繼續為台灣打拚，他是台灣人、屬於台灣的、不屬於任何政黨。

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