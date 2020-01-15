蒙古籍貨輪彰化外海傾斜 直升機救出7船員

蒙古籍「星爵」號貨輪傾斜。（記者張軒哲翻攝）

2020-01-15 19:48:19

首次上稿 19:12

更新時間 19:48

〔記者張軒哲／台中報導〕千鈞一髮！今日下午海巡署第四巡防區接獲報案蒙古籍「星爵」號貨輪於彰化三豐外海19浬因機件故障，受風浪影響導致船身傾斜進水，船上人員緊急發出求救訊號，海巡署聯合空偵機及國軍黑鷹直升機進行海空搜救，順利救出船上七名中國籍船員。

海巡署指出，下午兩點多獲報立即開設緊急應變中心由署長陳國恩親自指揮相關單位應處，並由第四巡防區派遣台中海巡隊船艇PP-10022艇、PP10031艇及嘉義海巡隊PP-3559艇緊急馳援，同時申請空偵機及國軍黑鷹直升機進行海空聯合搜救。

空偵機抵達「星爵」輪失事現場，船上7人均在甲板待援，成功吊掛1名船員，因側風過大，無法繼續吊掛救援，嘉義水上空軍救護隊黑鷹直升機扺達現場協助人員吊掛，剩餘6名船員由黑鷹直升機成功吊掛，台中海巡隊PP-10022、PP10031艇抵達現場，發現該輪傾斜約30度，後續由PP-10022艇於失事現場持續現場監控及海上警告標示。7名船員分別載往台中清泉崗及嘉義水上機場，後續將由移民署協助辦理船員入境查驗，並由船務公司進行安置事宜。「星爵」號貨載8只冷凍貨櫃（肉品），從高雄港航至南韓釜山。目前仍漂浮外海，無立即傾覆危險。

蒙古籍「星爵」號貨輪傾斜。（記者張軒哲翻攝）

中國籍船員獲救。（記者張軒哲翻攝）

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