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期盼中火全關不是只關一天 「爭好氣聯盟」向陳柏惟喊話

「爭好氣聯盟」PO文希望新科立委陳柏惟（見圖）對空污問題付出實際行動。（記者羅沛德攝）

「爭好氣聯盟」PO文希望新科立委陳柏惟（見圖）對空污問題付出實際行動。（記者羅沛德攝）

2020-01-15 20:40:46

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣基進陳柏惟當選台中市第二選區立委，「爭好氣聯盟」今天在粉絲專頁貼出「爽度破表的選舉承諾？選民敲碗等春節讓中火關一天」文章，強調「屹立在龍井海邊近30年的中火燃煤機組早日全關，而不是只關一天」。

「爭好氣聯盟」在臉書PO文指出，台中新科立委3Q陳柏惟在選前3個月回應空污問題時，霸氣回應，「你如果讓我選上，明年春節中火關一天」，不知道這僅是一句玩笑話，還是認真的競選承諾？

「爭好氣聯盟」說，如今已經當選，相信台中選民很期待3Q在空污問題上付出實際行動。但是，今年春節是1月24日除夕，立委2月1日才就職上任，這個承諾是擺明的芭樂票？還是隨便說說？選民不必太過認真？

「爭好氣聯盟」恭喜陳柏惟成為本屆立委選舉大黑馬，一舉扳倒稱霸海線數十年的顏家。

「爭好氣聯盟」在文中指出，對比號稱在海線深耕數十載，居然在2017年11月媒體發言說「中火四根煙囪不見」，但是中火是五根煙囪，能換人做做看，小編還是十分期待的。

文中指出，3Q可能對立委權責還搞不太清楚，「我們想知道立委要如何讓台電和經濟部買單答應讓中火全關一天？此外，我們也想問，關一天的意義在哪裡？」

小編還期盼著，屹立在龍井海邊近30年的中火燃煤機組早日全關，而不是只關一天。

文中指出，身為中火中龍所在地的立委，選民用選票讓陳柏惟翻轉顏家稱霸數十年的海線，無非是期待新人新政帶來改變。

期望陳委員上任後能認真研究選區內的大污染源中火與中龍，從台中市民的角度，強力要求中央讓這二家國營企業大幅度減排減碳，讓海線居民減少重金屬戴奧辛等一級致癌物的威脅，方不愧對選票的託付。

「爭好氣聯盟」並在文中提供幾場有關空污講座，例如今晚在主婦聯盟台中分會有一場「空污從哪兒來？」講座，由東海環工系陳鶴文主持，中央大學大氣系鄭芳怡老師主講，相信對3Q委員了解中南部空污會很有幫助，希望可以看到3Q來進修補課。

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