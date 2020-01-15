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台水賀年 贈「遇水則發」春聯

魏明谷秀春聯「遇水則發」即日起可至台水各區處服務所索取。（記者蔡淑媛攝）

魏明谷秀春聯「遇水則發」即日起可至台水各區處服務所索取。（記者蔡淑媛攝）

2020-01-15 21:28:34

〔記者蔡淑媛／台中報導〕遇水則發，好運來！下週是農曆春節，台水董事長魏明谷秀春聯，選出與台水息息相關「遇水則發」祝賀詞，即日起可至台水各區處索取，另第四區處今年也將提高汰換舊漏管線經費從8.8億，爭取提高至10.5億，加速把把原有塑膠或老舊管線，汰換成延性鑄鐵管，降低漏水率，供水更穩定、有品質。

魏明谷去年農曆春節沒有準備春聯，去年3月接任台水董事長，今年特別準備春聯贈送民眾，選出祝賀詞與台水公司相關「遇水則發，好運來」紅紙金字，並畫上飽滿的金穗點綴，魏明谷說，希望今年風調雨順、遇水則發，各行各業也都能如金稻穗般飽滿豐收。

台水第四區處也提升台中、南投地區供水品質，並降低漏水率，在去年汰換舊漏管經費達8.8億元，累計汰換管線長度達126公里，漏水率由18.65%降至17.82%，整年度減少漏水量約481萬立方公尺，即每日約可減少1萬3000立方公尺漏水量，汰換管線具成效，節省水資源有感。

台水第四區處長蕭淑貞表示，今年汰換預算爭取提高至10.5億元，加速把原有塑膠管線或老舊管線，汰換成更耐用、年限達40年的DIP延性鑄鐵管，讓中投地區民眾感受到供水穩定及用水品質提升，也為將來用水量成長做準備。

蕭淑貞說，為加速降低漏水量，正執行「台中系統無收益水量」計畫，從2019側2022年將投入20億元針對台中地區進行「前期漏水調查」、「水壓管理區建置」、「市中心降漏作業」、「分區建置及封閉測試」、「配水池檢修」、「管線水壓計改善」及「管線汰換與更生」等工程，計畫完成後預期每日可減少7.9萬立方公尺的供水損失，漏水率將降低至17.05%的目標。

台水汰換中投區老舊管線，改為延性鑄鐵管。（記者蔡淑媛翻攝）

台水汰換中投區老舊管線，改為延性鑄鐵管。（記者蔡淑媛翻攝）

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