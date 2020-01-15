台灣燈會限縮街頭藝人演出 中市府遭批大開文化倒車

台灣街頭藝人發展協會理事長張博威（左）在文心森林公園表演時遭驅趕，台中市議員張耀中（右）抨擊市府限縮街頭藝人表演權利。（記者張菁雅攝）

2020-01-15 18:36:09

〔記者張菁雅／台中報導〕文心森林公園是台中市政府文化局核准的街頭藝人表演場所，街頭藝人向台中市議員張耀中投訴，文心森林公園現在是2020台灣燈會副展區，市府限制街頭藝人只能在一處區域表演，而且還要向燈會委外廠商登記。張耀中抨擊，街頭藝術表演竟向商業活動低頭，根本是大開文化倒車。

台灣街頭藝人發展協會理事長張博威表示，街頭藝人原本在文心森林公園

內都可以表演，台灣燈會副展區點燈後，他到文心森林公園表演，竟遭到驅趕，原來是燈會期間街頭藝人只能在「光之森林」區域表演。

張耀中說，文心森林公園副展區活動期間從去年12月21日至今年2月23日，展期長達65天，是燈會史上最久的活動，除了假日交通管制，連街頭藝人表演生存權也要管制？文心森林公園一直是街頭藝人首選的表演場地，現在為了配合燈會，不僅表演範圍只剩1處，而且還要向委外廠商登記才能表演，難道街頭藝術表演要向商業活動低頭？這根本是大開文化倒車。

張耀中表示，街頭藝術表演有助提升城市文化，台灣燈會是市府爭取來的大活動，如果有越多表演團體願意在燈會演出，是好事一樁，市府不應限縮表演空間及權利。

文化局則表示，2020台灣燈會除展出新穎有趣的花燈外，也規劃許多精彩節目，考量到民眾賞燈動線及燈會節目安排，因此請街頭藝人到特定區域表演，燈會期間，每天會有2至3組街頭藝人演出，且市府基於尊重與照顧街頭藝人，在燈會期間表演的藝人均酌予表演費用。

文化局也說，全市共有80多處街頭藝人開放表演場所，有些場所不必申請，但文心森林公園本來就必須在14天前向建設局提出展演申請。另外，由於許多街頭藝人都想進駐熱門地點，文化局也適時管理，避免衍生可能衝突，後續將評估增加街頭藝人展演空間的可能，全力媒合表演，共同為城市增添藝文風采。

2020台灣燈會副展區在文心森林公園，已在去年底點燈。（記者張菁雅攝）

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