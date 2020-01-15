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有幼幼跑道！大里托嬰中心啟用 1/31前報名登記

台中市公設民營大里托嬰中心今天開幕，裡面規劃走運動風，設置幼幼跑道等設施。（記者陳建志攝）

台中市公設民營大里托嬰中心今天開幕，裡面規劃走運動風，設置幼幼跑道等設施。（記者陳建志攝）

2020-01-15 17:59:44

〔記者陳建志／台中報導〕大里首座公設民營托嬰中心今天隆重開幕，將可收托52名0到2歲嬰幼兒，是全市收托名額最多的中心，整個空間規劃走運動風，除了設置小型跑道，還有探索遊戲區，每月收費7000元，幼兒與父母或監護人設籍在台中就有資格，即日起到1月31日開放報名登記，2月5日正式收托。

52個名額 若超過2/3日抽籤

大里首座公設民營托嬰中心今天開幕，台中市長盧秀燕、社會局長彭懷真、大里區長鄭正忠、市議員林碧秀、林德宇、李天生、台中市教保人員福利協會理事長王超敏等人都出席。

市長盧秀燕說，上任後提出公托倍增計畫，大里區人口眾多，過去沒有公設的托嬰中心，因此在台中市兒童青少年福利服務中心一樓打造首座公設民營大里托嬰中心，可收托52名0到2歲的嬰幼兒，裡面規劃走運動風，在室內打造小型跑道，還有遊樂設施，讓小朋友可以在這裡開心、安全運動。

盧秀燕說，為了讓照顧幼童的設施越來越健全，將在東勢、甲興、南屯、霧峰、大甲、神岡、北屯等地廣設公共托育資源，希望在2022年達成14家公設民營托嬰中心，4家社區公共托育家園的目標。

社會局長彭懷真說，大里托嬰中心除了幼幼跑道提供孩童肢體律動空間，還設有探索遊戲區、用餐區及睡眠區等多元空間，將依年齡規劃成4個班收托，並安排13名專業人員照顧，收托時間為週一至週五上午8點至下午6點，每月收費7000元。

社會局說，即日起到1月31日（春節期間不受理）在大里托嬰中心受理報名登記，若報名人數超過52人，將在2月3日上午9點在中心公開抽籤，2月5日正式收托。

台中市公設民營大里托嬰中心今天開幕，將收托52名0到2歲的嬰幼兒。（記者陳建志攝）

台中市公設民營大里托嬰中心今天開幕，將收托52名0到2歲的嬰幼兒。（記者陳建志攝）

台中市公設民營大里托嬰中心今天開幕，裡面依據年齡分成4個班收托。（記者陳建志攝）

台中市公設民營大里托嬰中心今天開幕，裡面依據年齡分成4個班收托。（記者陳建志攝）

台中市公設民營大里托嬰中心今天開幕，裡面依據年齡分成4個班收托。（記者陳建志攝）

台中市公設民營大里托嬰中心今天開幕，裡面依據年齡分成4個班收托。（記者陳建志攝）

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