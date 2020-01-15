對面一整排木棉飄棉絮 富都灣社區住戶：快移植

富都灣社區經理李麗瓊說，住戶希望將木棉樹移植到別處（記者蘇金鳳攝）

2020-01-15 18:36:40

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市烏日區環河路四、五段的河堤外高灘地，種了一整排木棉，每年逢3、4月，就有一堆棉絮跨過環河路飄向社區，住戶窗戶牆壁都會黏上一堆棉絮，有呼吸道疾病的民眾更深受其苦，住戶希望相關單位能移植木棉樹，不要讓住戶年年受苦。

水利署第三河川局白烈燑說，會先了解權責單位，若是歸屬於三河局，會邀請民間團體評估移植的可行性，若屬於市府水利局，會協調解決之道。

烏日環河路四、五段，屬於高鐵特區，近年來興建不少新大樓，有很多外來人口居住。但堤坊外的高灘地有一整排的木棉樹，位在環河路五段、榮和路的富都灣大樓，5年前完工，很多住戶在完工後入住，卻發現每年的3、4月，對面河堤的木棉樹就會飄棉絮，大量棉絮沾黏上窗戶及牆壁，讓住戶不堪其擾，更嚴重的是，有過敏體質、呼吸道疾病的人症狀加重。

富都灣社區經理李麗瓊向市議員吳瓊華陳情，她說，棉絮有時一些，有時是一堆，飄入進社區，讓住戶深受其擾，希望相關單位能將木棉樹移植，讓住戶遠離被棉絮侵擾的痛苦。

市議員吳瓊華說，棉絮亂飄到社區，已影響到住戶的生活品質，第三河川局應該想辦法處理，想辦法減低棉絮的飄散，若無法處理，可以移植到樹木銀行。

環河路四、五段堤坊外的高灘地有一整排的木棉樹，每年3、4月會有一堆棉絮飄向社區，影響生活品質。（記者蘇金鳳攝）

市議員吳瓊華建議三河局將木棉樹移到他處。（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法