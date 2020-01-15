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首頁　>　臺中市

選後來看「台灣之美」 17位工藝家合力展現台灣特色

作品「台灣之美」在台灣地圖上呈現各縣市特色。（記者張菁雅攝）

作品「台灣之美」在台灣地圖上呈現各縣市特色。（記者張菁雅攝）

2020-01-15 23:47:58

〔記者張菁雅／台中報導〕17位工藝家通力合作，利用不同的刺繡、編織工法及多元素材，完成作品「台灣之美」，即日起至2月19日在中友百貨創意平台展出，這也是該作品首度在台灣和民眾見面。在選舉熱潮過後，這幅作品適合民眾沉澱心情，細細品味台灣及工藝之美。

工藝家張可宸專精於歐洲傳統編織蕾絲，為了學習這項快失傳的工藝，她在1999年毅然辭去工作，遠赴比利時拜師學藝，從門外漢變成名師的得意門生。張可宸回台後，也開始授課教學，希望能將這項歐洲傳統技藝傳授給更多喜愛蕾絲的人。

張可宸的42件棒槌蕾絲作品，即日起至2月19日在中友百貨創意平台展出，其中最受矚目的是她和其他16位工藝家共同創作的「台灣之美」，這幅「台灣之美」寬65公分、高105公分，在台灣地圖上利用不同的刺繡、編織工法及多元素材，呈現各縣市的特色。

張可宸表示，「台灣之美」是在2014年發起創作，因為她要到西班牙參展，思考要帶什麼作品去，想到找其他老師一起合作創作台灣地圖，台灣地圖是串起台灣之美的第一個作品，未來希望能有更多作品。

另外，張可宸手工蕾絲展還包含比利時蕾絲、山區蕾絲、古典蕾絲、俄羅斯蕾絲、現代蕾絲、丹麥蕾絲等多種蕾絲工法的作品。中友百貨表示，手工蕾絲相當費時費工，小小面積就得花上一個禮拜慢慢編織，編織蕾絲的細線比髮絲還細，看著棒槌移來移去編出一片美麗的蕾絲，不禁讓人讚嘆古人的智慧。

工藝家張可宸曾到比利時學習歐洲傳統編織蕾絲。（記者張菁雅攝）

工藝家張可宸曾到比利時學習歐洲傳統編織蕾絲。（記者張菁雅攝）

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