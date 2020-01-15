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超幸運！看直播買圍巾送媳婦 婦人抽中賓士

直播主林揚竣（中）與抽到轎車的得主合影。（記者張軒哲攝）

直播主林揚竣（中）與抽到轎車的得主合影。（記者張軒哲攝）

2020-01-15 17:20:09

〔記者張軒哲／台中報導〕超幸運！台中知名直播主林揚竣以「狂」敢送大獎吸引眾多粉絲支持，去年他生日派對，再送出一輛賓士轎車與一輛豐田轎車，其中，謝姓婦人在直播平台買一條圍巾送給新婚的媳婦，竟抽中賓士，兩名得主今天下午現身領獎，興奮地與林揚竣開心拍照、交車，兩人直呼就像是「中樂透」，好像做夢般，直到領車還是不敢置信。

直播傳奇人物林揚竣為回饋粉絲，日前舉辦「超狂生日趴」邀請粉絲參與派對，當場送出價值188萬賓士一輛、價值70萬豐田油電混合車一輛及100萬現金，總計共358萬大禮，幸運大獎得主謝小姐今天穿著旗袍，帶一歲小孫女現身林揚竣舉辦的交車儀式，雙方簽訂合約後，謝小姐興奮地將賓士開回家。

謝小姐兩個月前為買了新婚禮物給媳婦，到林揚竣臉書直播找尋合適商品，卻因太多人搶貨，遲遲搶不到適合的禮品，直到老闆娘Miko開播時介紹到精品GUCCI圍巾，謝小姐成功下單，替兒子慶祝新婚又抽中一台賓士，讓這樁婚事更添好運。

買4件內褲獲得二獎的張小姐說，得知獲獎家人都擔心是遇到詐騙集團，今天真的領到車了，網購內褲有聚財好運！

林揚竣說，已邁入第4年連續舉辦抽獎活動，除了賓士再加碼送油電車，在直播平台購物所換得抽獎券，都有機會抽中賓士CLA200一台、TOYOTA油電混合車一台、抽20萬現金給5位粉絲，總獎項價值358萬元現金。

謝姓婦人抽到賓士車。（記者張軒哲攝）

謝姓婦人抽到賓士車。（記者張軒哲攝）

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