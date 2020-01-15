服公職近40年 台中霧峰區長李銘海2次退休

霧峰區長李銘海在霧峰公所服務近40年，1月16日將屆齡2次退休，告別公務生涯。（記者陳建志攝）

2020-01-15 18:04:43

〔記者陳建志／台中報導〕台中市霧峰區長李銘海1979年開始擔任公職，除短暫到霧峰鄉代會服務，整個公務員生涯都在霧峰公所度過，一路從課員、課長升到主秘，且在民選鄉長時代，因行事、專業能力獲肯定，在葉國焴、劉慶宗、林海清3任鄉長任內都獲留用續任主秘，創下難得記錄，2017年退休後回歸家庭，市長盧秀燕上任後，在各界推薦下，2019年2月回任霧峰區長奉獻心力，因年滿65歲，16日將因屆齡2次退休，正式告別公務生活。

李銘海說，1979年4月分發到霧峰鄉公所，開啟公務員生涯，一開始擔任民政課員，後來升任民政課長，其中曾短暫9個月到霧峰鄉代會擔任秘書，2000年時霧峰公所組織調整，當上霧峰公所首任主任秘書，之後歷經葉國焴、劉慶宗、林海清3任民選鄉長，因熟悉地方生態，了解鄉政業務，且和地方互動良好，在民選鄉長主秘幾乎都用「自己人」的情況下，連3任鄉長都獲重用擔任主秘，相當不容易。

之後台中縣市合併，鄉長改為官派區長，歷經林海清、李鴻裕兩任區長，李銘海仍擔任區公所主秘，直到2017年9月退休，整個公務員生涯全貢獻給霧峰公所。

李銘海原本享受悠閒的退休生活，但2018年底市長選舉盧秀燕勝出，在各界推薦下，2019年2月回任霧峰區長，近1年的時間，重新回到熟悉的霧峰公所，繼續為地方服務，不過因年滿65歲，將在1月16日屆齡「2次退休」，同事都覺得不捨，他說，這次「真的是退休了」，以後要打桌球、爬山把身體養好，悠閒度過退休生活。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法