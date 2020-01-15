為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

服公職近40年 台中霧峰區長李銘海2次退休

霧峰區長李銘海在霧峰公所服務近40年，1月16日將屆齡2次退休，告別公務生涯。（記者陳建志攝）

霧峰區長李銘海在霧峰公所服務近40年，1月16日將屆齡2次退休，告別公務生涯。（記者陳建志攝）

2020-01-15 18:04:43

〔記者陳建志／台中報導〕台中市霧峰區長李銘海1979年開始擔任公職，除短暫到霧峰鄉代會服務，整個公務員生涯都在霧峰公所度過，一路從課員、課長升到主秘，且在民選鄉長時代，因行事、專業能力獲肯定，在葉國焴、劉慶宗、林海清3任鄉長任內都獲留用續任主秘，創下難得記錄，2017年退休後回歸家庭，市長盧秀燕上任後，在各界推薦下，2019年2月回任霧峰區長奉獻心力，因年滿65歲，16日將因屆齡2次退休，正式告別公務生活。

李銘海說，1979年4月分發到霧峰鄉公所，開啟公務員生涯，一開始擔任民政課員，後來升任民政課長，其中曾短暫9個月到霧峰鄉代會擔任秘書，2000年時霧峰公所組織調整，當上霧峰公所首任主任秘書，之後歷經葉國焴、劉慶宗、林海清3任民選鄉長，因熟悉地方生態，了解鄉政業務，且和地方互動良好，在民選鄉長主秘幾乎都用「自己人」的情況下，連3任鄉長都獲重用擔任主秘，相當不容易。

之後台中縣市合併，鄉長改為官派區長，歷經林海清、李鴻裕兩任區長，李銘海仍擔任區公所主秘，直到2017年9月退休，整個公務員生涯全貢獻給霧峰公所。

李銘海原本享受悠閒的退休生活，但2018年底市長選舉盧秀燕勝出，在各界推薦下，2019年2月回任霧峰區長，近1年的時間，重新回到熟悉的霧峰公所，繼續為地方服務，不過因年滿65歲，將在1月16日屆齡「2次退休」，同事都覺得不捨，他說，這次「真的是退休了」，以後要打桌球、爬山把身體養好，悠閒度過退休生活。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
串連霧峰觀光熱點 「望月峰-獻堂登山步道」啟用
2019-12-04 21:05

串連霧峰觀光熱點 「望月峰-獻堂登山步道」啟用
下大雨終於不用再封橋 霧峰峰谷二橋通車
2019-10-23 19:14

下大雨終於不用再封橋 霧峰峰谷二橋通車
狂！單店平均業績超過4千萬！

狂！單店平均業績超過4千萬！
木棧平台垮13傷 區長稱上週才會勘：白蟻蛀蝕惹禍
2019-06-10 20:11

木棧平台垮13傷 區長稱上週才會勘：白蟻蛀蝕惹禍
選定老少咸宜健康零嘴　送禮不怕出錯

選定老少咸宜健康零嘴　送禮不怕出錯
臺中市今日熱門
2020-01-13 16:30

潘恒旭嗆賭選上發1千份雞排至今神隱 陳柏惟說話了！

2020-01-09 23:05

BMW技師試車撞死2人 家屬抬棺撒冥紙指控「沒良心」

2020-01-13 19:32

與水泥預拌車對撞當場身亡 母斷腸：誰把兒子叫起來 影片

2020-01-12 12:31

難道早知選舉結果？盧秀燕選前4天曾脫口說....

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播