打錯電話？ 婦人賣健康食品 變成性交易應召站老鴇

台中高分院認為雙方通話49秒，只能證明雙方曾電話，不能證明林女賣淫。（資料照）

2020-01-15 14:47:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕從事性交易的女子可樂，接獲應召站指示到汽車旅館接客，她抵達前，撥打LINE電話給林姓女子，雙方對話49秒，不料，等候她的竟是警察，員警發現可樂與林女通話49秒，認定林女就是應召站成員而法辦，法院一審時，林女喊冤說，是可樂打錯電話，她誤認是買健康食品的客人而接聽，台中地院卻認為打錯電話，何需談49秒？依圖利媒介性交罪判刑6月，二審卻認為，49秒的通話只能證明雙方曾對話，不能證明林女媒介性交易，據此改判無罪，檢方可上訴。

判決書指出，LINE暱稱「陳圓圓」的應召站，散發「全套外約（約妹跟我要照片）」、「全套50分，做愛1次」的性交易訊息，中市太平分局坪林派出所員警得知後，2017年11月22日透過LINE聯繫「陳圓圓」，當天傍晚於汽車旅館性交易，代價5500元，花名可樂的鄭姓女子，接獲「陳圓圓」的LINE指示，她「趕場」時，打一通LINE電話給林女，通話時間49秒。

可樂進入房間，才得知男客是警察假冒，員警於LINE記錄中，發現林女與可樂對話，林女又有違反兒童及少年性交易防制條例，被判刑4月的前科，遂認定林女就是「陳圓圓」應召站成員法辦。

台中地院一審時，可樂供稱，她不認識林女，都是從LINE接獲「陳圓圓」指示接客，至於打電話給林女的原因，兩人談了些什麼？她已經忘記，林女則辯稱，她的女兒賣健康食品，她當時誤認可樂是想買健康食品的客人，可樂卻一直問「陳圓圓在哪裡？（指性交易地點）」，她發現可樂打錯電話，就立刻掛電話，林女的女兒也到法院作證，證明自己賣健康食品，其母林女會幫她接洽客戶，但一審卻認為，如果是打錯電話，何需講49秒，認定林女就是應召站成員，判處徒刑6月，可易科罰金。

林女上訴二審，台中高分院有不同見解，認為雙方通話49秒，只能證明雙方曾電話，不能證明林女賣淫，且可樂供詞前後不一，卻從未指證林女媒介賣淫，「罪證有疑，利於被告」，撤銷一審判決，改判林女無罪，全案可上訴。

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