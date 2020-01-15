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陳柏惟：國民黨還有救 但鼓勵韓國瑜選黨魁

台灣基進立委當選人陳柏惟（右）15日接受廣播Hit Fm台北之音節目主持人周玉蔻（左）專訪，暢談政治理念。（記者羅沛德攝）

台灣基進立委當選人陳柏惟（右）15日接受廣播Hit Fm台北之音節目主持人周玉蔻（左）專訪，暢談政治理念。（記者羅沛德攝）

2020-01-15 10:33:52

〔記者吳書緯／台北報導〕中國國民黨在本次大選慘敗，黨內青壯世代醞釀改變，要求黨改革的聲浪不斷。台灣基進立委當選人陳柏惟表示，他認為國民黨還有救，不過他鼓勵高雄市長韓國瑜選黨主席，「他選上國民黨比較快」，或是國民黨新黨化，而台灣民眾黨承接政黨板塊位移後的支持者。

陳柏惟今天早上接受廣播節目《周玉蔻嗆新聞》專訪，與主持人周玉蔻暢談未來在立法院規劃以及議論時局，陳柏惟表示未來在立法院的英文名就是「3Q Chen」，期待在立法院以台語質詢官員，帶動官員以台語備詢的風氣。談到此次競選對手顏寬恒的動態，陳柏惟妙回：「在釣魚（瑜）吧」，他提到這次勝選和韓國瑜脫不了關係。

陳柏惟認為國民黨敗選，首要檢討的對象就是韓國瑜，陳柏惟也譏韓「當你的群眾在哭在咆嘯時，跑去吃汕頭火鍋」，他認為國民黨目前敗選後的檢討依舊處在鬥爭的層面，即便青壯世代的立委江啟臣與蔣萬安皆辭去國民黨中常委要求改革，但以國民黨的黨性，未來難保不會有下一個韓國瑜出現，他認為「國民黨乾脆又新黨化，不用再假掰」，若是江啟臣與蔣萬安等人不認同，可以退黨另組新黨。

周玉蔻問陳柏惟會贊成罷免韓國瑜的高雄市長職務嗎？陳柏惟表示百分之百贊成，但表示自己現在已是台中人「沒有資格說三道四」。周玉蔻也問陳柏惟立院龍頭支持誰？陳柏惟表示立法院長會支持民進黨的人選，因為他一向支持「台灣人政府最大化」，國民黨的黨性還不夠台灣。

陳柏惟也對台灣民眾黨的黨綱中「人民的最大福祉」這句話很有意見，他舉出如果人民最大福祉是指全體2300萬台灣人的話，那台灣只要一個政黨就好，這是一種很獨裁的想法。

陳柏惟指出，「國民黨沒有網紅」，意思是沒有支持國民黨的網紅，有可能是網紅會覺得支持了會覺得很丟臉，又或是支持了之後跑去中國營生了，陳柏惟特別指出「那個把電影剪接成五到十分鐘的網紅」後來就跑去中國（暗指「谷阿莫」），陳柏惟提到在目前的主流世代國民黨得不到支持，在包含創意、美學等領域，國民黨人的認知與當今世代的看法是不一樣的。

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