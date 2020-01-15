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台灣燈會「聆聽花開的聲音」紅衣換白裝 民怨沒喜氣

「聆聽花開的聲音」披上白色外衣。（記者張軒哲翻攝）

「聆聽花開的聲音」披上白色外衣。（記者張軒哲翻攝）

2020-01-15 10:13:17

〔記者張軒哲／台中報導〕台灣燈會后里森林園區地標「聆聽花開的聲音」，披上白色外衣，化身為守護台灣的「永晝心」，夜間亮燈宛如一顆鑽石，但有后里民眾在臉書指出，原本大紅的機械花，變成白茫茫一片，無法符合過年喜氣。

巨型機械動力花球的「聆聽花開的聲音」由697朵火紅色小花組成，展現台中精密機械產業實力，機械花每30分鐘進行音樂、燈光、機械花開表演，夜間還有加長版聲光機秀，遊客可靠近拍手、喊叫及跳躍，互動性十足，成為最受歡迎的打卡熱點。花博結束後，森林園區不少場館陸續拆除，「聆聽花開的聲音」則配合燈會換裝登場。

后里蔡姓民眾在臉書指出，「聆聽花開的聲音」機械花居然由紅色變白色，大過年期間的燈會，真令人無言。也有網友留言「功能性不同」、「日本人喜歡白色，台灣人認為紅色」。

觀光局國旅組今日指出，整體外觀為白色珠光色澤，在陽光下閃耀晶瑩的彩光，當花開合的瞬間，將露出基構骨架的金色與運動機械的銀色基調，是不同以往機械花的全新呈現。入夜後作品搖身變為繽紛的全彩花，豐富的動態與光彩，呈現壯觀的飛躍奔騰之勢。永晝心目前規劃除彩排、開燈及閉幕日外，暫定為半小時展演一場。原本紅色布料換成雨傘布材質的珍珠白，塗抹上特殊塗料增加透光性，若是活動結束了，市府也能決定再換回紅衣。

「聆聽花開的聲音」花博時期是紅色外觀。（記者張軒哲攝）

「聆聽花開的聲音」花博時期是紅色外觀。（記者張軒哲攝）

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