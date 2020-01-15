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中市百貨新春福袋大獎PK 鑽戒、汽車帶回家

新光三越台中店福袋首獎是1克拉鑽戒。（記者張菁雅攝）

新光三越台中店福袋首獎是1克拉鑽戒。（記者張菁雅攝）

2020-01-15 08:00:00

〔記者張菁雅／台中報導〕春節將至，台中市百貨公司的新春福袋相繼開賣，均限量推出，新光三越台中店首獎是1克拉鑽戒，台中大遠百大手筆送汽車，廣三SOGO及中友百貨則是時下最夯的電動機車，吸引民眾花小錢試手氣。

新光三越台中店今年推出500個新春福袋，16日上午10時起在新光三越APP線上開搶，預計5分鐘就會賣完。業者表示，今年福袋總獎值逾300萬元，最大獎是1克拉鑽戒，價值49.8萬元，還有65吋量子電視、運動紓壓椅及電動機車等500個驚喜大獎。若買不到福袋，即日起至31日，只要扣會員點數20點，就有機會把MINI Cooper百萬名車開回家。

台中大遠百新春福袋即日起至24日開賣，總計1000份，獎項包括現代汽車、三星手機、商品禮券等，總獎值達75萬元。廣三SOGO的新春福袋在大年初一當天開賣，限量250個，每袋價值超過6000元，再加碼抽電動機車、按摩椅及旅遊金等。

中友百貨300個福袋已經賣完，大獎有智慧電車、按摩椅等，內容物價值都超過6888元。

大魯閣新時代購物中心不賣福袋，但一樣有抽獎活動，即日起至2日2日，當日消費累積滿1000元就送抽獎券1張，獎項有澳門雙人來回機票、陽明山美國渡假村住宿券、墾丁凱撒大飯店住宿券，大年初一至初五天天再加抽機票1名。

台中大遠百新春福袋將送出汽車。（台中大遠百提供）

台中大遠百新春福袋將送出汽車。（台中大遠百提供）

廣三SOGO新春福袋大年初一開賣，推出雙重優惠。（記者張菁雅攝）

廣三SOGO新春福袋大年初一開賣，推出雙重優惠。（記者張菁雅攝）

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